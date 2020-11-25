Экс-советник Путина объяснил, почему Байден на посту президента США — это проблема для Украины

При президенте Джо Байдене США могут продолжать политику администрации Обамы, которая в 2014 году отказалась помогать Украине. Об этом Андрей Илларионов, бывший советник Путина, заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

«Можно сделать предположения о возможной политике новой администрации по отношению к Украине, базируясь на том, как себя вела администрация Барака Обамы, вице-президентом в которой был Байден. Администрация Обамы отказала в помощи Украине, когда на нее напала Россия, оккупировала, а затем аннексировала Крым. Обама тогда публично заявлял, что США не собираются использовать доступные ему политические инструменты, чтобы остановить Путина», — сказал Илларионов.

По его словам, эта позиция была выработана Обамой в сотрудничестве с Байденом, который, предметно занимался международными отношениями. В результате Украине не предоставили летального оружия.

«Мы стали свидетелями публичного признания самим Байденом того, что он занимался шантажом украинских властей, угрожая заблокировать предоставление Украине финансовой помощи в $ 1 млрд, если президент Петр Порошенко не уволит генпрокурора Виктора Шокина», — утверждает Илларионов.

Он считает, что появление Байдена на посту президента — очень неприятная новость для Украины.

«К Трампу можно предъявлять разные претензии, но это именно он предоставил Украине летальное оружие, прежде всего противотанковые Javelin, в результате чего в последние четыре года на востоке не было крупномасштабных военных действий. Тысячи украинцев не погибли, отражая атаки агрессора без современных противотанковых средств», — заявил бывший советник Путина.

«Поддержку со стороны США Байден на посту вице-президента обусловливал своими требованиями, в которых явно просвечивали личные интересы. Откажется ли он от своих привычек теперь? Сомнительно», — добавил Илларионов.

Напоминаем, Байден рассказал, что сделает в первые дни в качестве президента США.

Фото: pixabay.com

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