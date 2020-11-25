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Политика

Знает корейский язык: кто такой Виталий Ким, возглавивший Николаевскую ОГА

21:15 25 ноября 2020
Виталий Ким

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима. Указ № 517/2020 от 25 ноября 2020 года опубликован на сайте главы государства.

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Сейчас учится там в аспирантуре, по специальности «Государственное управление».

Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий. В настоящее время занят девелопментом, сельским хозяйством, IT и ресторанным бизнесом.

Владеет несколькими иностранными языками — английским, французским и корейским.

Руководил избирательным штабом «Слуги народа» в Николаевской области.

Увлекается баскетболом, мотоциклами, рыбалкой, любит путешествия. Долгое время увлекался тхэквондо. Покойный отец Кима был заслуженным тренером по баскетболу, состоял в молодежной сборной СССР по этому виду спорта.

Ким женат, воспитывает троих детей.

Напомним, новым главой Сумской облгосадминистрации стал юрист из Харькова Василий Хома. А Харьковскую ОГА будет возглавлять Айна Тымчук, которая работала заместителем у Геннадия Кернеса.

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