Грузинский реформатор сознательно банкротит «Укрзалізницю», — нардеп

Иностранцы на руководящих должностях в украинских стратегических компаниях — это путь к уничтожению этих предприятий. Происходящее сегодня в УЗ — просто очередное тому подтверждение. Такое мнение высказал нардеп Алексей Кучеренко, напомнив президенту Зеленскому про обещание провести аудит железнодорожного гиганта, пишет «capital.ua».

Кучеренко не удивлён тому, что УЗ терпит ежемесячно многомиллионные убытки из-за админрешения грузинского реформатора Ираклия Эзугбая.

«Я считаю, что все игрища с иностранцами — когда они становятся членами наблюдательных советов УЗ и еще хуже — руководителями профильных направлений в УЗ — это просто попытка скрыть определенные процессы финансовые, которые продолжаются в этих государственных монополиях — УЗ, Нафтогаз, Укрпочта, Укрэнерго, ну и Укроборонпром. Это не просто ошибка — это умышленное уничтожение государственных предприятий, специальные попытки чтобы обанкротить УЗ», — сказал политик.

Кучеренко напомнил, что практически все «гипер-супер реформаторы» иностранного происхождения заканчивали свои каденции на руководящих должностях в Украине в лучшем случае — ничем, в худшем — обысками правоохранителей.

Случай же с Эзугбая, который сегодня принимает решения против государства и в нарушение антимонопольного законодательства, вообще позорная история, пишет «Капитал» и напоминает, что он преследуется Грузией за коррупцию на железной дороге.

«А таких „ценных кадров“ у нас и своих достаточно», — отметил по этому поводу Кучеренко.

По словам политика, начал заигрывать с иностранцами Порошенко.

«А эта власть продолжает. Я бы очень хотел, чтобы провели аудит государственных предприятий, в частности — УЗ, и это, кстати, было обещание президента Зеленского. Потому что мы дождемся того, что УЗ просто доведут до банкротства. И я уверен, что сознательно это делают», — подчеркнул нардеп.

Как известно, куратор коммерческого направления УЗ Ираклий Эзугбая в одностороннем порядке более чем в три раза снизил вагонную составляющую тарифа на перевозку грузов в сентябре.

В октябре это привело к росту убытков УЗ почти на полмиллиарда гривен.

Кроме того, решение грузинского менеджера повлекло за собой уничтожение рынка экспедиторских услуг — трехкратное снижение ставки тарифа коснулось не всех, а только тех, компаний, которые не работают с УЗ по долгосрочным контрактам.

«Созданы неравные условия работы: разовые потребители услуг УЗ получили ценовое преимущество и обвалили прибыль „Укрзалізниці“, а деятельность компаний, работающих по долгосрочным контрактам, оказалась заблокированной, потому как они утратили возможность конкурировать», — говорится в публикации «capital.ua»

УЗ, таким образом, монополизировала рынок под определенных вагонособтвенников, ценой миллионных убытков для государственного бюджета.

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