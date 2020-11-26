СМИ заподозрили Даниила Гетманцева в лоббизме интересов «скрутчиков» НДС

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев мог кардинально изменить свою позицию по законопроекту № 3656 в интересах «скрутчиков» НДС. Об этом пишет сайт «24 канал» в материале «На защите скруток, или Что заставило Гетманцева передумать голосовать за законопроект 3656».

В частности, в статье напомнили, что законопроект № 3656 предлагает снизить НДС для аграриев с 20% до 14%.

«Его цель — стимуляция и детенизация производства, а также борьба с так называемыми налоговыми „скрутками“, из-за которых госбюджет ежегодно недополучает порядка 60 млрд грн. Законопроект инициирован нардепами из разных фракций и групп, поддержан аграрными ассоциациями, Минфином и налоговой. Совсем недавно документ поддерживал и сам Даниил Гетманцев», — говорится в публикации.

В июле, рассмотрев законопроект, налоговый комитет рекомендовал Раде принять его за основу. Гетманцев проголосовал в первом чтении «за».

«Однако уже 17 ноября, когда комитет рассматривал этот же законопроект перед вторым чтением, Гетманцев выступил категорически против. Показательно его позиция оказалась созвучна позиции нардепов Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Дубинского. На заседании комитета они активнее других настаивали на том, чтобы Рада не голосовала за 3656», — отметил автор в материале.

По версии издания, эти депутаты от «Слуги народа» могут представлять в Раде интересы «скрутчиков».

«Принятие законопроекта в первом чтении стало неприятным сюрпризом для групп влияния, работающих с обналичкой НДС. Вопреки попыткам лоббистов среди депутатов, документ набрал необходимое число голосов. Опасаясь, что сверхприбыльный бизнес вот-вот закроется, „скрутчики“ могли заключить сделку с Гетманцевым. По крайней мере, другого объяснения столь резкой смене позиции главы налогового комитета нет», — предположил автор материала.

Как отмечает издание, Гетманцев не просто стал единомышленником Дубинского и Смаглюк, «но и подхватил распространяемые ими фейки в отношении коллег по фракции, обвинив главу фракции Давида Арахамию и главу аграрного комитета Николая Сольского в коррупции и «аграрном лобби».



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