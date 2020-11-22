27 ноября 2020

Со вчерашнего дня предрождественские праздники в Америке уже идут полным ходом. Многим кажется, что главным действом в этой праздничной череде является сегодняшняя Чёрная пятница. Отнюдь. Чёрная пятница — лишь очередное событие, следующее за Днём благодарения, который отмечается в Америке уже ровно 400 лет! Да-да, именно в 1620 году морозным ноябрьским днём самые первые переселенцы из Англии прибыли к американским берегам на знаменитом теперь судне «Мэйфлауэр». После тяжелейшего плавания по штормящему океану они высадились на берег нынешнего штата Массачусетс и основали Плимутскую колонию.

Более половины из сотни прибывших европейцев так и не смогли пережить первую суровую зиму на американской земле. Остальные же колонисты с помощью индейцев из племени скванто, которые научили их выращивать плодоносящие культуры на каменистой почве, начали новую жизнь. Неожиданно богатый первый урожай положил начало традиции принесения благодарности Господу. Первым празднованием Дня благодарения стало совместное торжественное застолье, на которое колонисты во главе с губернатором Уильямом Брэдфордом пригласили вождя племени и 90 индейцев, помогавшим им выжить в незнакомых условиях. Позднее первый президент США Джордж Вашингтон предложил отмечать День благодарения как национальный праздник ежегодно 26 ноября. А уже Авраам Линкольн после окончания Гражданской войны в 1864 году провозгласил последний четверг ноября каждого года Днём благодарения.

Тогда же, в конце XIX века, было положено начало традиции на следующий после Дня благодарения день начинать рождественский сезон распродаж. Сам же термин «Чёрная пятница» появился в середине 1960-х годов и быстро прижился не только в Северной Америке, но и на других континентах. Говорят, что впервые Чёрной пятницей в Филадельфии назвали невероятные пробки на дорогах, образовавшиеся на следующий после Дня благодарения день. Люди действительно как с ума посходили тогда и продолжают сходить по сей Чёрный пятничный день. Во многих американских городах магазины в Чёрную пятницу открываются в 5 часов утра, а некоторые крупные торговые сети — даже в полночь. Конечно, нынешняя пандемия внесёт свои коррективы и в это торговое сумасшествие, в ходе которого покупателям будут предлагаться товары с 50−80-процентной скидкой. Вряд ли в этом году многие люди захотят рисковать здоровьем ради приобретения дешёвых кофточек или соковыжималок.

Хотел закончить этот пост весёлым анекдотом на праздничную тему. Не получается. Весёлого не нашёл. Зато обнаружил вот какой. Знакомый китаец предложил во время торговой толчеи в Чёрную пятницу не спешить заражаться коронавирусом COVID-19, поскольку в начале декабря обещают подбросить новую версию — COVID-20. Извините, какие времена — такие и анекдоты…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.