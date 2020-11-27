День будет складываться довольно неплохо: гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Вам удастся заметно упрочить свои позиции на службе, в очередной раз доказав свой профессионализм. Можно даже рассчитывать на материальное поощрение. Внимательно прислушивайтесь к своему организму, не игнорируйте первые признаки недуга.

ТЕЛЕЦ

Ожидается довольно спокойный день. Он подходит для завершения начатого ранее. Неплохо пойдут дела у тех, кто занят в сфере коммерции. Денежные поступления окажутся очень кстати.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день будет достаточно сильным влияние негативных тенденций, что может сказаться на всех сферах жизни. Старайтесь быть более внимательными, не спешите с принятием важных решений. От серьезных приобретений сегодня лучше воздержаться.

РАК

Во всем сейчас следует рассчитывать только на себя. Коллективная работа вряд ли вас порадует своими результатами, да и на исправление допущенных другими ошибок не окажется ни времени, ни сил.

ЛЕВ

Займитесь решением текущих проблем и старайтесь не расстраиваться из-за пустяков. Из-за вашей невнимательности вероятны небольшие финансовые потери. Воздержитесь сегодня от крупных покупок и не давайте деньги в долг.

ДЕВА

На службе вероятны какие-то напряженные моменты, старайтесь не доводить дело до конфликта. Вторая половина дня подходит для решения бытовых вопросов, а вечер желательно посвятить полноценному отдыху.

ВЕСЫ

На профессиональном поприще не спешите с принятием решений и не надейтесь на авось. Проявите особое внимание при работе с документацией. Вероятно получение ценной для вас информации, возможны также денежные поступления.

СКОРПИОН

День будет складываться довольно неплохо. Однако все же следует проявить осторожность, особенно в делах, связанных с финансами. Не верьте никому на слово. Сегодня велика вероятность того, что нечестные личности захотят воспользоваться вашей доверчивостью.

СТРЕЛЕЦ

В этот день могут возникнуть трудности там, где вы их совершенно не ожидали. Старайтесь спокойнее отнестись к сложившейся ситуации, холодный ум и трезвый расчет помогут найти правильный путь решения проблемы.

КОЗЕРОГ

Утро окажется интересным и весьма плодотворным. Сумеете решить много насущных вопросов. Не исключено, что придется заняться решением чужих проблем, что отнимет у вас немало сил и времени. В личных отношениях вероятны положительные перемены.

ВОДОЛЕЙ

Начало дня заставит вас немного понервничать. Однако уже к обеду ситуация изменится в лучшую сторону и в этот период вы многого сумеете добиться. Новые знакомства в будущем сулят перерасти в дружеские отношения. Одиноких Водолеев на амурном фронте сегодня ждут приятные сюрпризы.

РЫБЫ

День обещает быть ярким и весьма насыщенным. Благодаря настойчивости и целенаправленности удастся достигнуть успехов во всем, за что бы вы ни взялись. Вероятны интересные деловые предложения, однако не торопитесь с ответом, тщательно все обдумайте.

Хорошего вам дня!

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