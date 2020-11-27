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Политика

Махинации с налогами и отмывание нелегальных средств: НАБУ И ГФС заинтересовались Святославом Олейником

10:10 27 ноября 2020
Олейник
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник и члены его семьи стали объектами пристального внимания антикоррупционных органов. НАБУ и ГФС ведут расследование по подозрению в отмывании нелегальных средств и недостоверном декларировании. Об этом пишет Delo.ua.

Согласно информации издания, Олейника подозревают в нарушении ст. 366−1 «Декларирование недостоверной информации», а его гражданскую супругу — ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» Уголовного кодекса.

«Внимание фискальных органов привлек тот факт, что Ирина Гуназа владеет большим количеством недвижимости в Украине и Словакии. Кроме земельных участков и домов, на нее также зарегистрированы ряд компаний в двух странах. При этом официальный доход предпринимательницы за всю жизнь довольно скромный», — говорится в материале.

Как отмечает delo.ua, в ГФС подсчитали, что законно Гуназа якобы заработала всего 3,65 млн грн: «И этих денег явно недостаточно для того, чтобы делать такие приобретения. Так что неудивительно, что Олейник не решился задекларировать „семейный бизнес“. Теперь паре придется ответить на множество вопросов правоохранителей и общественности».

В начале ноября Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование против Святослава Олейника пятилетней давности о приобретении словацкой компанией его жены Arograf 50%-ной доли днепропетровской фирмы «УПС».

В материале «24 канала» говорится, что «УПС» была крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог и других инфраструктурных объектов Днепра. В 2015 году, когда Олейник занимал должность замглавы ОГА, против «УПС» возбудили уголовное дело Сам Олейник обвинял «УПС» в махинациях с бюджетными средствами на сумму 2 млрд гривен.

«В итоге Тарас Палий, владелец „УПС“, оказался в СИЗО. Но через год его отпустили. А затем, по данным словацкого издания Financne noviny, словацкая компания Arograf получила в собственность 50% „УПС“. В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Палия», — отмечается в материале delo.ua

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