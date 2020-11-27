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Политика

Международным «партнерам» выгодно, чтобы Украина жила в долг, — Игорь Палица

13:49 27 ноября 2020
Палица
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Представители Международного валютного фонда берут на себя полномочия диктовать Украине, какой должна быть налоговая политика. Такое мнение озвучил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на владу».

«Выступает чиновник МВФ и говорит: мы против того, чтобы Украина отменила налог на прибыль и вводила налог на выведенный капитал. Так работает вся Прибалтика, Грузия. Это означает, что предприятия смогут не платить с дохода налог на прибыль, а если они используют средства на развитие и инвестиции, увеличивая мощности, рабочие места, ВВП государства, они платят ноль налога. Если решили взять дивиденды — платят 8−9% налога. Нам запрещают наши внешние партнеры это делать. Потому что им выгодно, чтобы Украина жила в долг», — заявил Игорь Палица.

Политик отметил, что с 2005 года Украина все больше и больше становится зависимой от заимствований и в бюджете следующего года снова предусмотрено более 700 миллиардов гривен займа. При этом за 10 месяцев этого года Украина заняла 15,9 миллиарда долларов, а отдала 16,6 миллиарда.

«Нам никто ничего не подарил! Нас учат жить в долг, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки отдавали то, что одолжило государство. Достаточно так жить, мы должны получать доходы в бюджет от внутреннего валового продукта, от нашего украинского бизнеса, а не от займов», — подчеркнул он.


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