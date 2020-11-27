Международным «партнерам» выгодно, чтобы Украина жила в долг, — Игорь Палица

Представители Международного валютного фонда берут на себя полномочия диктовать Украине, какой должна быть налоговая политика. Такое мнение озвучил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на владу».

«Выступает чиновник МВФ и говорит: мы против того, чтобы Украина отменила налог на прибыль и вводила налог на выведенный капитал. Так работает вся Прибалтика, Грузия. Это означает, что предприятия смогут не платить с дохода налог на прибыль, а если они используют средства на развитие и инвестиции, увеличивая мощности, рабочие места, ВВП государства, они платят ноль налога. Если решили взять дивиденды — платят 8−9% налога. Нам запрещают наши внешние партнеры это делать. Потому что им выгодно, чтобы Украина жила в долг», — заявил Игорь Палица.

Политик отметил, что с 2005 года Украина все больше и больше становится зависимой от заимствований и в бюджете следующего года снова предусмотрено более 700 миллиардов гривен займа. При этом за 10 месяцев этого года Украина заняла 15,9 миллиарда долларов, а отдала 16,6 миллиарда.

«Нам никто ничего не подарил! Нас учат жить в долг, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки отдавали то, что одолжило государство. Достаточно так жить, мы должны получать доходы в бюджет от внутреннего валового продукта, от нашего украинского бизнеса, а не от займов», — подчеркнул он.

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