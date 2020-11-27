Министерство Криклия защищает коррупцию на водном транспорте, – эксперт

Пока Морская поисково-спасательная служба пилит суда на металлолом, а в порту Одесской области тонет буксир, Министерство инфраструктуры показательно не замечает проблем и стимулирует коррупцию. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации морских агентств Украины Ксения Пидручная на своей странице в Facebook.

«Если кто еще не читал, вчера у причала в Александровке тонуло судно „Аметист“. Тонуло оно не в первый раз, просто сейчас новость „предательски“ попала в СМИ. Тонуло оно, потому что, по имеющейся информации, владельцы судна (Морская поисково-спасательная служба — МПСС) вырезали все внутренности на металл — так, на всякий случай. Ибо 10% от корабельного сбора (300 млн грн в год) им мало», — написала Пидручная.

По ее словам, из судна в акваторию порта выливаются остатки нефтепродуктов, в то время как Администрация морских портов пытается это отрицать.

«Министр инфраструктуры делает вид, что ничего не происходит, а на вопрос о финансировании МПСС отвечает, что нельзя „довольствоваться малым“. Переводя на простонародный язык — „пусть МПСС дальше пилят корабельный сбор“. При том, что в руководстве IAMSAR прописано, что до создания такой службы должна была быть проведена оценка имеющихся в стране ресурсов (в Украине ее никогда не проводили), что при организации спасательных служб нужно максимально использовать имеющиеся в стране ресурсы, а не тратить средства на закупку новых, что спасательные службы могут функционировать без создания отдельной штатной единицы», — комментирует исполнительный директор Ассоциации.

Также Пидручная написала, что Министерство инфраструктуры под видом заботы об экологии планирует запретить регистрацию под украинским флагом однокорпусных нефтеналивных танкеров, а уже зарегистрированные продолжат работать, нарушая конвенцию МАРПОЛ-73/78, по которой такие судна должны быть списаны до 2010 года.

«Еще Мининфраструктуры считают, что запрет на эксплуатацию (и регистрацию тоже) однокорпусных танкеров-химовозов не нужен, потому что соблюдение МАРПОЛ-73/78 — это не „бизнес-ориентированный подход“. В общем, все делают все возможное и невозможное для защиты коррупции под видом экологии», — прокомментировала Пидручная.

Ранее СМИ сообщали, что министерство Криклия требует от предпринимателей платить сразу 7 портовых сборов.





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