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Политика

Зеленский назначил главу Харьковской ОГА: кто такая Айна Тымчук

19:07 27 ноября 2020
Зеленский и Тымчук

В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук председателем Харьковской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир Зеленский вручил Айне Тымчук служебное удостоверение и пожелал успехов в предстоящей работе. Он выразил надежду, что под ее руководством область достигнет новых ступеней развития.

Айна Тымчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (сейчас Днепр). У нее два высших образования: «Управление трудовыми ресурсами» и «Государственное управление».

В 1997—2000 годах она работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год — заместителем главы Днепропетровского областного совета. Также руководила аппаратом облгосадминистрации.

В 2010—2014 годах была заместителем Харьковского городского головы. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Ранее сообщалось, что Кернес получит во главе ОГА свою бывшую подчиненную вместо оппонента.

Фото: Офис президента

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