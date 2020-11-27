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Политика

«Блок Кернеса – Успешный Харьков» выдвинул председателем Харьковского облсовета Сергея Чернова, его замом — Степана Масельского, — СМИ

22:00 27 ноября 2020
«Блок Кернеса – Успешный Харьков» выдвинул председателем Харьковского облсовета Сергея Чернова, его замом&nbsp;— Степана Масельского,&nbsp;— СМИ
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В пятницу, 27 ноября 2020 года, самая большая фракция Харьковского областного совета «Блок Кернеса — Успешный Харьков» выдвинула кандидатов на посты председателя облсовета и его заместителя. Об этом пишет сайт «112.ua» со ссылкой
на Telegram-канал «Резидент».

В ходе собрания депутатов фракции «Блок Кернеса-Успешный Харьков», получившей по результатам выборов 46 из 120 мандатов, были утверждены кандидатуры на ключевые руководящие посты облсовета.

«Блок Кернеса — Успешный Харьков» определил кандидатом на председателя областного совета Сергея Чернова, опытного местного политика, уже занимавшего этот пост. А его заместителем — Степана Масельского, тоже поработавшего в регионе на выборных должностях районного и областного уровня. Руководить непосредственно фракцией «Блока Кернеса — Успешный Харьков» в облсовете будет Кирилл Кернес, сын избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса", — пишет сайт «112.ua».

По информации этого источника, «Блок Кернеса — Успешный Харьков» начинает переговоры о сотрудничестве с другими политическими силами, прошедшими в облсовет. Координировать переговорный процесс будет Степан Масельский, которого в регионе считают наряду с Сергеем Черновым профессиональной и достаточно нейтральной фигурой.

По итогам местных выборов 2020 года в Харьковский областной совет прошли 46 представителей от «Блока Кернеса — Успешный Харьков», 29 — от ОПЗЖ, по 17 депутатов от «Слуги народа» и Блока Светличной «Разом», 11 — от «Европейской солидарности».

Напомним, 24 ноября 2020 г. президент подписал Указ об увольнении главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, который с ноября прошлого года так и не смог найти общий язык с местным истеблишментом и наладить работу.

25 ноября 2020 г, Кабмин согласовал его отставку и поддержал предложение главы государства о назначении новым главой ХОГА руководителя аппарата Днепропетровской ОГА 47-летней Айны Тымчук. В тот же день Алексей Кучер подал в территориальную избирательную комиссию заявление с просьбой зарегистрировать его депутатом городского совета Харькова по списку «Слуги народа».


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