28 ноября 2020

Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет.

Живи ещё хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь — начнёшь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Ночь, ледяная рябь канала,

Аптека, улица, фонарь…

Ровно 140 лет назад, 28 ноября 1880 года, родился автор этого знаменитого стихотворения, один из самых ярких поэтов начала прошлого века Александр Блок. Фамилия ему досталась от отца, профессора Варшавского университета Александра Блока. А вот всё своё детство и юность он провёл с матерью Александрой Андреевной, дочерью ректора Санкт-Петербургского университета А.Н.Бекетова. Родители развелись сразу после рождения сына и маленький Саша жил вместе с матерью и отчимом на окраине Петербурга, в казармах лейб-гренадёрского полка, поскольку отчим был гвардейским офицером. Стихи юный поэт начал сочинять в 5 лет и уже к 11 годам написал целый стихотворный сборник. В основном первые произведения Блока были посвящены матери.

Поступив на юридический факультет Петербургского университета, юноша вскоре в своём выборе разочаровался и перевёлся на факультет историко-филологический. Примерно в то же время легко увлекавшийся красивыми девушками поэт познакомился с дочерью великого химика Дмитрия Менделеева. Добившись взаимного чувства, Блок женился на Любови Менделеевой. Она стала главной героиней его первой книги «Стихи о Прекрасной Даме». Стихи, посвящённые молодой супруге, были искренними, как и чувства талантливого поэта. Только вот его страсть к увлечениям «на стороне» вскоре привела к тому, что тем же начала страдать и его жена. Каким-то образом они научились прощать друг другу измены, а затем, не найдя утешения в чужих объятиях, снова наладили близкие отношения, сохранившиеся уже такими до конца жизни.

Блок принял Октябрьскую революцию в России всем сердцем, вызвав откровенное осуждение со стороны представителей питерской интеллигенции и восторженную оценку руководителей «победившего пролетариата». Его знаменитая поэма «Двенадцать», многие его стихи того периода использовались новой властью в своих целях. Более того, власть начала привлекать поэта к работе в разного рода «чрезвычайных следственных комиссиях». Занятый этой революционной ерундой, Блок всё меньше и меньше времени посвящает творчеству. «Они меня выпили, — говорил он. — Почти год я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах…» Проживание в холодном и голодном Петрограде окончательно расшатало здоровье поэта — у него развилась астма, появились психические расстройства, зимой 1920 года началась цинга. Революционная власть запретила Блоку выехать на лечение в Финляндию. И плевать она хотела на ходатайства Горького и Луначарского позволить поэту выехать. После окончательного отказа Блок уничтожил все свои записи, перестал принимать лекарства и пищу. Современники вспоминали: «Он умирал несколько месяцев… Он умирал от того, что больше не мог жить…» Его последнее публичное выступление заканчивалось словами: «Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем — жизнь для него потеряла всякий смысл».

Как тяжело ходить среди людей

И притворяться непогибшим,

И об игре трагической страстей

Повествовать ещё не жившим…

Александр Блок прожил всего 40 лет.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.