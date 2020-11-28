Подходящий день для расширения кругозора: гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Суббота, 28 ноября, подходит получения новых знаний. Овны имеют шансы пополнить бюджет, а Львам придется поискать новые пути для достижения задуманного

ОВЕН

День сложится удачно, если будете ко всему относиться спокойно и не заострять внимание на мелочах. Не исключена возможность пополнить свой бюджет, вероятны также незапланированные встречи.

ТЕЛЕЦ

Первая половина дня окажется весьма плодотворной, поэтому стоит по-максимуму воспользоваться этим периодом. Будьте готовы к тому, что из-за непредвиденных обстоятельств придется внести коррективы в намеченные планы.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня может порадовать приятными новостями, это также неплохое время для решения важных вопросов. Вероятно получение заманчивых предложений, которые позволят в полной мере раскрыться вашим талантам.

РАК

Вас ожидает интересный и плодотворный день, который позволит довольно быстро решить массу дел. Советы окружающих могут оказаться весьма кстати. Прислушавшись к ним, сумеете избежать многих проблем.

ЛЕВ

Из-за вашей склонности выдавать желаемое за действительное сегодня что-то может пойти не так. Придется поискать новые пути для достижения задуманного. Не торопитесь с принятием важных решений и берегите свой кошелек.

ДЕВА

Несмотря на некоторые трудности, которые могут возникнуть сегодня, вы таки сумеете достигнуть успеха в намеченном деле. Вероятны незапланированные расходы. Из-за полученных новостей, скорее всего, придется поменять свои планы на вечер.

ВЕСЫ

День подходит для самоанализа, расширения кругозора и получения новых знаний. По возможности, проведите это время в тихой спокойной обстановке, чтобы восстановить силы после напряженной трудовой недели.

СКОРПИОН

Вам будет довольно нелегко достигнуть взаимопонимания с окружающими. Сдерживайте свои эмоции, ищите во всем положительные моменты. Также сегодня стоит избегать физических перегрузок и излишеств в еде.

СТРЕЛЕЦ

Если вам не хватает ярких эмоций и впечатлений, то самое время отправляться за ними на природу. Сейчас особенно важно для вас восстановить душевное равновесие и сохранить прекрасные отношения с близкими. Решать финансовые вопросы сегодня нежелательно.

КОЗЕРОГ

Прекрасное время для начала новых проектов. Представится шанс научиться чему-то новому, получить весьма ценный опыт. От дальних поездок в этот день желательно отказаться. В личных отношениях звезды сулят перемены к лучшему.

ВОДОЛЕЙ

Предстоит решить немало дел, что потребует больших затрат сил и эмоций. Старайтесь однако не спешить, действуйте последовательно и обдуманно. Не исключены неожиданные финансовые расходы, связанные с кем-то из близких.

РЫБЫ

День во многом окажется удачным. Проявив инициативу и настойчивость, сумеете достигнуть значительных результатов в важном для вас деле. Могут напомнить о себе старые знакомые, не исключены приятные сюрпризы или подарки.

Хорошего вам дня!



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