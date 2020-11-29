Активисты призвали к бойкоту рынка «Столичный»: владельцы из окружения Януковича могут финансировать сепаратизм, — СМИ

Общественные активисты провели акцию возле рынка «Столичный». Они призвали отказаться от покупки и продажи товаров на этом рынке, потому что нынешние владельцы в лице людей Юрия Иванющенко («Енакиевского») могут финансировать сепаратизм на востоке Украины. Об этом сообщают журналисты телеканала «Прямий» с места событий.

По словам представителей Координационного платформы участников Революции достоинства, они не ставят перед собой задачу закрыть рынок, но призывают украинцев бойкотировать его работу.

Убеждать посетителей активисты решили путем информирования: каждому покупателю на рынке выдают листовку с информацией, кому, по мнению участников акции, идут средства.

«А там уже люди самостоятельно должны решить, покупать ли товары на «столичке», — сказали активисты.

Как ранее сообщали активисты ОО «Стоп коррупция», конечными владельцами рынка якобы являются 4 человека из близкого окружения беглого президента Януковича — Юрий Иванющенко, Иван Аврамов, Армен Саркисян и Рустам Абдукадыров.

По данным журналистов-расследователей, эти люди завладели рынком «путем рэкета» еще в октябре 2012 года.

«Сегодня они живут на территории России и имеют ее гражданство. Недавно кредиторы, которые давали немалые средства на развитие рынка подали иск в Киевский хозяйственный апелляционный суд на директора рынка с требованием вернуть кредитные ресурсы», — отметили активисты.

Напомним, ранее бойцы спецподразделения МВД Украины «Корд» в административном здании рынка «Столичный» провели задержания участников массовой перестрелки в Броварах 29 мая 2020.

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter