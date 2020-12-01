Смена партийной принадлежности? Куда «бежит» Святослав Олейник из «Слуги народа», — СМИ

После оглушительного поражения на местных выборах и возобновления уголовного дела НАБУ о декларировании недостоверной информации глава Днепропетровского облсовета, первый номер в Днепропетровской области от партии «Слуга народа» Святослав Олейник активно ищет защиты под другими партийными знаменами. Наиболее вероятной называют партию Юлии Тимошенко, с которой Олейник уже дважды баллотировался — в 2002-м и 2006 годах. Об этом пишет сайт «Днепр Оперативный».

«На прошедших недавно выборах Олейник не смог помешать Борису Филатову во втором туре набрать 80% голосов. Он также лишил „Слугу народа“ большинства в облсовете и теперь не может сформировать коалицию. Назначенное на 3 декабря заседание облсовета он сам же и отменил», — сообщает издание.

Благодаря" усилиям Олейника, президентская партия «Слуга народа» «успешно» провалила выборы в нашем регионе. Также НАБУ возобновило расследование против главы облсовета Святослава Олейника. Ему инкриминируют ст. 366−1 Уголовного кодекса «Декларирование недостоверной информации».

«В той ситуации, в которой оказался Олейник, ему ничего не остается, как найти новое партийное прикрытие, чтобы спасти незначительные остатки своей карьеры», — пишет «Днепр оперативный».

«Днепр оперативный», ссылаясь на телеграмм-канал «Легитимный» пишет, что «перейти в оппозицию ему сейчас выгодно».

Все это происходит на фоне уголовных дел против самого Олейника и его гражданской жены Ирины Гуназы, о чем недавно писали СМИ. Если Олейника обвиняют в декларировании недостоверной информации о доходах, то Гуназу — в отмывании средств в особо крупных размерах. Многие активы Олейник и Гуназа, по данным СМИ, находятся не только в Украине, но и в Словакии.

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