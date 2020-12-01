Российский сатирик и публицист отреагировал на новое стихотворение Юнны Мориц, в котором поэтесса воспевает «Страну Советов», сетует на «русофобство» и вспоминает «гитлеряку».

«Стихотворение Юнны Мориц в свежей «Комсомольской правде»… Чувство такое, как будто твою впавшую в маразм мать выволокли на прилюдную потеху. И вот она несет что-то, безумная… Дуракам радость, а тебе стыдно, потому что — родная же, — пишет Шендерович на своей страничке в соцсетях. — Великая, прекрасная, высокая… Была.

Просьба не изгаляться в комментах, а молча почтить память той Юнны Мориц, которой уже нет на земле и которая останется навсегда! Перечитайте про ослика, который топал в Гантиади и улыбнитесь с благодарностью. А «Комсомолку» не читайте".

Вот что опубликовала «Комсомолка».

Страна Советов, если б не было ее,

Давно бы вас живьем спалило гитлерье, —

И русофобщина Глюксманна и Леви

Их не спасла бы, утонули бы в крови,

Была которая гестаповским утробам

Так ненавистна, как Россия — русофобам!

Не будь России, вас бы не было, однако, —

На сталинградстве спекся гитлеряка.

Но гитлерячески Россию ненавидя,

Сегодня в жуткой на нее обиде —

За то, что русофобского майдана

В России нет, где мог бы на трибуне

Стоять паршивец русофобский постоянно,

Свои разбрызгивая бешеные слюни!

Таких слюней теперь в России — пруд пруди,

Но русофобского майдана здесь не жди,

И русофобщина Глюксманна и Леви

Здесь не дождется киевской любви,

Где скачут с песней «москаляку — на гиляку»,

Героем называя гитлеряку!

Фото с официального сайта Юнны Мориц.

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