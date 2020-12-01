«Чувство такое, как будто твою впавшую в маразм мать выволокли на прилюдную потеху»
Российский сатирик и публицист отреагировал на новое стихотворение Юнны Мориц, в котором поэтесса воспевает «Страну Советов», сетует на «русофобство» и вспоминает «гитлеряку».
«Стихотворение Юнны Мориц в свежей «Комсомольской правде»… Чувство такое, как будто твою впавшую в маразм мать выволокли на прилюдную потеху. И вот она несет что-то, безумная… Дуракам радость, а тебе стыдно, потому что — родная же, — пишет Шендерович на своей страничке в соцсетях. — Великая, прекрасная, высокая… Была.
Просьба не изгаляться в комментах, а молча почтить память той Юнны Мориц, которой уже нет на земле и которая останется навсегда! Перечитайте про ослика, который топал в Гантиади и улыбнитесь с благодарностью. А «Комсомолку» не читайте".
Вот что опубликовала «Комсомолка».
Страна Советов, если б не было ее,
Давно бы вас живьем спалило гитлерье, —
И русофобщина Глюксманна и Леви
Их не спасла бы, утонули бы в крови,
Была которая гестаповским утробам
Так ненавистна, как Россия — русофобам!
Не будь России, вас бы не было, однако, —
На сталинградстве спекся гитлеряка.
Но гитлерячески Россию ненавидя,
Сегодня в жуткой на нее обиде —
За то, что русофобского майдана
В России нет, где мог бы на трибуне
Стоять паршивец русофобский постоянно,
Свои разбрызгивая бешеные слюни!
Таких слюней теперь в России — пруд пруди,
Но русофобского майдана здесь не жди,
И русофобщина Глюксманна и Леви
Здесь не дождется киевской любви,
Где скачут с песней «москаляку — на гиляку»,
Героем называя гитлеряку!
Фото с официального сайта Юнны Мориц.
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