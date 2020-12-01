«Очередной компромисс в парламенте. В этот раз с контрабандистами»

Блогер и финансист Сергей Фурса объяснил последствии отсрочки обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП и других компромиссных решений, принятых Радой.

«Очередной компромисс в парламенте. В этот раз с контрабандистами. Было решено, что еще год продавать контрабанду можно. Перенесли внедрение РРО на год. А как известно, если что-то перенесли на год, то считайте, перенесли навсегда. Евробляхеры тому живое доказательство», — написал Сергей Фурса в своем Facebook.

«Ну, а что, мы же, Украина — страна компромиссов. И нечего в нашу компромиссную страну приносить вашу прозрачность. Никакой прозрачности. Как говорят протестующие — прозрачность убивает малый бизнес. Ну, а что, правда ведь. Если ваш бизнес построен на реализации контрабанды, то борьба с контрабандой ваш бизнес убьет. Чистая правда. И депутаты это подтвердили. А потом эти же депутаты пойдут по эфирам и будут требовать увеличить поступления от таможни. И никаких внутренних противоречий у них не будет. Сегодня в фаворе контрабандисты. Вывели 300 человек на улицы и получили компромисс», — отметил Фурса.

По его словам, подобным образом принимаются решение и по другим вопросам.

«Параллельно депутаты ищут компромисс с коррупционерами. Так и говорят, ищем компромисс в вопросах восстановления антикоррупционного законодательства. Ну т е чтобы и с коррупцией бороться и никакого в тюрьму не садить. И черт побери, это же украинские депутаты, у них получится.

А завтра под парламент придут антипрививочники. И с ними надо будет найти компромисс. И это не шутка. Они реально завтра придут.

Интересно, сторонники плоской Земли готовы что-то потребовать от украинских депутатов? Пока они щедрые. Не своим же делятся".

Фото: pixabay

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