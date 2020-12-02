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Гороскоп

Стрельцов ожидает успех в коммерции, а Дев — новые контакты: гороскоп на 2 декабря

7:42 2 декабря 2020
Зодиак
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН

Предстоит много дел и забот. На службе не исключены какие-то недоразумения. Они могут негативно сказаться на вашем продвижении вперед, если не справитесь с эмоциями и не проявите терпение и выдержку.

ТЕЛЕЦ

Во избежание каких-либо неприятностей старайтесь во всем проявлять осторожность и внимательность. Не спешите с принятием решений. Уделите пристальное внимание детям, сейчас они особенно нуждаются в вашей поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ

День благоприятен для разнообразных занятий. Но успешнее всего будут даваться творческие проекты, где вы сумеете во всей красе раскрыть свои таланты. Проявите осторожность в финансовых делах, не рискуйте понапрасну.

РАК

Дел на службе окажется предостаточно, однако вы сможете быстро справиться с поставленными задачами, достигнув при этом хороших результатов. Постарайтесь не вмешиваться в чужие споры или конфликты и берегите сегодня кошелек.

ЛЕВ

Не ждите от этого дня слишком многого. В основном придется заниматься рутинной работой. Благодаря своему опыту и знаниям сумеете справиться с возникшими трудностями. Прислушиваться к советам других сейчас нежелательно.

ДЕВА

Нынешний день подходит для общения и встреч в неформальной обстановке. Сумеете довольно легко наладить нужные контакты, решить волнующие вас вопросы. В личной жизни могут возникнуть разногласия на почве недоверия друг другу, старайтесь этого не допускать.

ВЕСЫ

Вас ждет довольно спокойный и благоприятный день. Он в равной степени подходит как для решения серьезных вопросов, так и для отдыха. Сейчас можете позволить себе немного расслабиться и насладиться прекрасными минутами общения с теми, кто вам близок и дорог.

СКОРПИОН

Звезды советуют проявить осторожность в финансовых вопросах. Сейчас велика вероятность обмана, поэтому воздержитесь от принятия заманчивых предложений. День подходит для того, чтобы обзавестись полезными привычками. Активный отдых подарит бодрость и хорошее настроение.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный и плодотворный день. Успех сегодня гарантирован в коммерческой деятельности, также неплохо будет складываться реализация творческих идей. Старайтесь быть в курсе всех дел и событий и полагайтесь только на себя.

КОЗЕРОГ

Можете браться за новые дела. Сейчас более успешной окажется совместная деятельность. Избегайте спешки и не принимайте необдуманных решений. А также, чтобы не возникло проблем со здоровьем, старайтесь правильно распределить нагрузку.

ВОДОЛЕЙ

Все, за что бы вы ни взялись сегодня, сумеете без каких-либо осложнений довести до конца. Проявите разумную экономию, не тратьте деньги почем зря. Берегите зрение, почаще давайте отдых глазам.

РЫБЫ

Спешка и невнимательность могут негативно отразиться на ваших делах. Старайтесь действовать последовательно, тщательно обдумывая каждый свой шаг. Следите за деньгами и ценными вещами — сегодня велика вероятность потерь.

Хорошего вам дня!

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