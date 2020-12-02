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«Труд-2012» Олега Кияшко незаконно отобрали за один день, — СМИ

10:53 2 декабря 2020
зерно
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Подозреваемые в рейдерском захвате предприятия бизнесмена, владельца «Агроинвест Холдинг» решили закончить начатое. Об этом пишет «Информатор».

«Летом 2020-го произошел рейдерский захват предприятия Олега Кияшко. Тогда были первые попытки захвата дочернего предприятия „Труд 2012“. В ночь на 26 июля 12 человек в балаклавах пытались захватить один из крупнейших агрохолдингов Харьковской области, но юристам „Труд 2012“ удалось защитить предприятие и заблокировать преступную схему. Предприятие пытались отнять 23 сентября, 21 августа, 3 и 16 октября, 30 ноября», — говорится в публикации.

Как пишет издание, людям в балаклавах удалось незаконным путем забрать у «Труд-2012» часть имущества — зерновозы с зерном. Так как Олег Кияшко находится под стражей, он не мог защитить свой бизнес.

«Дело против бизнесмена было сфальсифицировано, чтобы лишить его дееспособности и осуществить план по рейдерскому захвату. Злоумышленники выжидали момент, когда холдинг будет без защиты в виде Олега Кияшко. Именно бывший руководитель холдинга якобы организовал упомянутые атаки и сыграл далеко не последнюю роль в аресте бизнесмена», — пишет издание.

Сотрудникам удалось противостоять рейдерской атаке. Кечигивский райсуд установил беспочвенность изъятия и зерно было возвращено. Предприятие «Труд-2012» было передано в руки другим владельцам,

«Все это происходило незаконно. За один день изменить все документы в едином госреестре невозможно, да и люди не имеющие отношения к холдингу не могли получить на него права. Вопрос остается один, как же получилось незаконно завладеть „Труд-2012“, которое принадлежит Олегу Кияшко, если бизнесмен не передавал его в собственность другим лицам?» — задает вопросы автор материала

В этом будут разбираться правоохранительные органы.

«Настоящее уполномоченное лицо „Труд-2012“ Олега Кияшко — Водорез Александр… Когда в июле Олега Кияшко без оснований задержали, злоумышленники полагали, что только у бизнесмена есть право подписи документов на „Труд 2012“, и за время его незаконного удержания под стражей они успеют захватить и переоформить предприятие. Благодаря прозрачности и структурированности бизнеса, холдингу удалось оперативно отреагировать — назначить нового директора», — сообщило издание.

27 июля Александр Водорез смог попасть на предприятие, через два дня — начать предварительный аудит. Однако, далее, как пишет СМИ, последовали атаки и незаконный захват имущества. Также подчеркивается, что в кэше гугла сохранилась информация, что по состоянию на 29 ноября предприятие принадлежало Олегу Кияшко.

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