«Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал Зеленского»

Журналист Юрий Бутусов считает, что коррупционный скандал с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым обязательно заденет президента Зеленского

«Высший антикоррупционный суд вынес решение об избрании меры пресечения задержанному детективами НАБУ эксперту МВД — подельнику замглавы Офиса президента Олега Татарова.

1 миллион гривен залога либо содержание под стражей — мера пресечения на период следствия для заместителя главы Государственного экспертного центра МВД Константина Дубоноса. Такое решение вынес сегодня Высший антикоррупционный суд.

Дубонос был задержан 28 ноября на основе сенсационных показаний застройщика Максима Микитася, который находится под стражей по делу об обмене квартир Нацгвардии Украины. Микитась дал показания и подтвердил их перепиской в телефоне, что адвокат компании «Укрбуд» Олег Татаров дал взятку эксперту МВД Дубоносу для фальсификации результатов экспертизы о размере причиненного ущерба в результате сделки с Нацгвардией в 2016−17 годах.

Решение Высшего антикоррупционного суда по Дубоносу означает, что точно также в ближайшее время должен быть задержан заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. ВАКС признал обвинения Микитася основанием для задержания — а значит, НАБУ получило все основания для задержания Татарова. Согласно заявлениям Микитася, именно Татаров договаривался с Дубоносом. И именно Татаров, по словам Микитася, стал выгодополучателем ликвидации компании «Укрбуд».

Дело Татарова стремительно превращается в главный коррупционный скандал президента Зеленского, который не увольняет своего ближайшего сотрудника", — пишет Бутусов в Facebook.

Напомним, ранее Олег Татаров заявил, что Артем Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. В Офисе президента назвали высказывания Татарова исключительно его личной позицией.

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