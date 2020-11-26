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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1970
Скульптор: Juan Huerta
Высота: 29 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Когда я был в небольшой стране под названием Гана, находящейся в экваториальной Африке, сопровождавший нас с коллегой-редактором гид (кстати, в своё время закончивший один из донецких вузов) рассказал интересную историю о том, как охотники за обезьянами ловят в местных джунглях этих неглупых, казалось бы, животных. Кстати, если верить Дарвину, приходящихся нам дальними родственниками. Так вот. Сначала он находит мелкое гнездо в дереве, на не очень большой высоте. Потом, всячески изображая таинственность происходящего, оглядываясь по сторонам и пряча под рубашкой нечто очень ценное и секретное, просовывает в это гнездо обычный камень среднего размера. Такого размера, чтобы руку, просунутую в гнездо и ухватившую там его, никак вместе с камнем назад уже высунуть было невозможно. А потом, делая вид, что не замечает, как за каждым его движением неотрывно из кустов наблюдает с десяток любопытных обезьян, короткими шагами, словно прячась, покидает это место.
Дальше всё происходит по давно уже известному сценарию. Как только человек скрывается за соседним деревом, обезьяны с визгом и дракой бросаются к заветному гнезду. И, когда самой ловкой из них удаётся просунуть туда руку и ухватить «драгоценный» камень, на лужайке снова появляется охотник. Он уже никуда не спешит. Он уже не крадётся и не оглядывается по сторонам. Он спокойно подходит к той единственной обезьяне, которая осталась с рукой в гнезде, несмотря на суматошные крики собратьев, разбежавшихся в разные стороны. Он знает, что эта обезьяна уже никуда не денется, потому что добровольно руку с неизвестным (!) для неё предметом она ни за что не разожмёт…
Всякий раз, наблюдая за тем, как у нас проходят очередные выборы, поражаюсь страстному желанию некоторых сограждан поддаться новым обещаниям охотников за голосами избирателей. И вроде бы тысячу раз уже попадались на одну и ту же уловку сладких обещаний «светлого будущего для всех и каждого», а, ухватившись за очередную «обіцянку-цяцянку», отпустить её не могут никак. Ну, хоть ты тресни, не разжимается рука — и всё тут. Уже проходит какое-то время и для всех вокруг становится очевидным, что дурят нашего брата, снова безжалостно дурят, а рука не разжимается… И когда мы уже перестанем быть обезьянами?
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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