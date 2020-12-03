Контролируйте свои слова: гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака

Четверг, 3 декабря, — в этот день следует контролировать свои слова и поступки. Допущенные сегодня ошибки могут иметь серьезные последствия. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Все важные дела сегодня лучше перенести ближе к обеду — это самое удачное и плодотворное время. Будьте корректны и сдержанны в общении с окружающими, не пытайтесь навязать им свою точку зрения.

ТЕЛЕЦ

Не планируйте на сегодня слишком много дел, определите для себя самые главные. Пустые разговоры могут отнимать львиную долю времени, что, конечно же, не может не отразиться на продвижении вперед.

БЛИЗНЕЦЫ

Нынешний день подходит для решения бытовых вопросов, из-за которых могут возникнуть незапланированные расходы. С точки зрения работы день окажется благоприятным, старайтесь только не перенапрягаться.

РАК

Сосредоточьтесь на том, с чем сможете справиться самостоятельно. Рассчитывать на чью-либо помощь сегодня не стоит. Уделите пристальное внимание здоровью, особенно, если вы страдаете хроническими заболеваниями.

ЛЕВ

Предстоит довольно насыщенный день, нужно будет многое успеть сделать. Постарайтесь правильно распределить свои силы и четко следовать намеченному графику. Внимательно следите за своими расходами, сегодня велик риск потратить крупную сумму на ненужные мелочи.

ДЕВА

В этот день не стоит торопиться, однако и затягивать с решением насущных вопросов также не следует. Сейчас можно вернуться к давним идеям и планам, которые раньше по каким-то причинам не удалось реализовать.

ВЕСЫ

Довольно легко будут даваться сложные и серьезные дела. Вы сумеете многих зарядить своим оптимизмом и энтузиазмом. В трудные моменты можете смело рассчитывать на помощь окружающих, вам не откажут.

СКОРПИОН

Сейчас вы полны сил и энергии, и настроены решительно взяться за новые дела. Старайтесь только действовать продуманно, не ведитесь на уговоры малознакомых лиц и не рискуйте понапрасну.

СТРЕЛЕЦ

Если вас в последнее время гнетет обыденность и рутина, постарайтесь сегодня внести в свою жизнь некоторое разнообразие. Придумайте что-нибудь яркое и необычное. Такой подход поможет преодолеть любые трудности, возникшие на вашем пути.

КОЗЕРОГ

Ожидается неплохой и весьма плодотворный день. Удастся решить немало вопросов, также отлично пойдут финансовые дела. Главное — не переоценивать свои силы и реально смотреть на вещи.

ВОДОЛЕЙ

Дел предстоит немало, все они потребуют непосредственного вашего участия и внимания. Рассчитывать на помощь со стороны сегодня не следует, чтобы потом не жалеть о последствиях. Будьте аккуратны в денежных вопросах.

РЫБЫ

Не стоит в этот день форсировать события, пусть все идет своим чередом. На службе займитесь решением отложенных ранее дел. Ищите новые пути для достижения намеченных целей и не бойтесь говорить о том, что вас не устраивает.

Хорошего вам дня!

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