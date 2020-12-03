«Знаете, какая самая жуткая новость о короновирусе из всех за последние месяцы?»

Писатель Ян Валетов раскритиковал людей, которые даже бесплатно не собираются делать прививки от коронавирусной инфекции. По его мнению, ряд их прав, в том числе и на передвижение в общественном транспорте, следовало бы ограничить.

«Знаете какая самая жуткая новость о короновирусе из всех за последние месяцы? Не количество заболевших, умерших, заразившихся бессимптомно, лежащих на ИВЛ и дышащих через концентраторы и тому подобное. Не угадали! Это новость о том, что почти половина наших сограждан не собирается вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно, — пишет Ян Валетов на своей страничке в соцсетях. — Теория заговора, чипы Гейтса, 5G, рептилоиды, антивакцинаторы… косматая жуть.

Я понимаю, что спорить и убеждать людей, которым уровень мышления подсказывает столь странную линию поведения, бесполезно. Но… Считаю, что претенденты на премию Дарвина должны достойно подготовиться к встрече с учредителем приза. С поражением в правах на передвижение по миру и по стране в общественном транспорте, на участие в любых мероприятиях, связанных со скоплением людей…

Не привит? Ты не летаешь, не ездишь в поездах, не можешь поселиться в гостиницу, тебя не примут в санатории. Даже в больницу, пожалуйста, через отдельный вход.

Отказ от вакцинации детей (это уже не о ковиде, а вообще о прививках от инфекционных болезней) должен закрывать перед ними двери школ и институтов. Я это говорю не потому, что злой, а потому, что немного знаком с историей борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. И знаю чего стоила эта победа. И понимаю, что болезни побеждены именно прививками.

Это не жестокость. Это карантинные меры от идиотизма.

Верите теориями заговора? Не вопрос! Верьте тогда, что именно рептилоиды лишили вас возможности полететь в отпуск или в командировку и не дают вашим детям учиться в институте. Ищите чипы у себя под кожей и ищите 5G-передатчики под кроватью.

Быть терпимыми чужому невежеству и паранойе, конечно же, очень политкорректно и гуманно, но может плохо сказаться на длительности и качестве жизни тех людей, у которых нет проблем с логическим мышлением и головой. Я полагаю, что Дарвин меня поддержит.

XXI век на дворе…"

Фото с сайта Pixabay.

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