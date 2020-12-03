28.28 / 28.48 33.99 / 34.44
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Новая должность и долгожданная встреча: гороскоп на декабрь от победителя «Битвы экстрасенсов»

13:05 3 декабря 2020
встреча

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил общий гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака.

Овны

В декабре Овнам стоит больше внимания уделять рутинным задачам. Так как именно в привычных делах представители знака могут допустить ошибки. В конце месяца есть большая вероятность конфликтов с родными. А потому стоит быть сдержаннее в критике, старайтесь избегать острых слов и колких замечаний.

Тельцы

В декабре у Тельцов может быть две крайности — отчаянное желание плыть по течению и стремление покорить все высоты. Скорее всего, это состояние, когда среднего не дано, может привести представителей знака к раздражительности. Совет звезд — уделять больше времени своим хобби, чтобы переключиться и почерпнуть вдохновение.

Близнецы

Расположение небесных тел сулит Близнецам продвижения в сфере карьеры. Вполне вероятно, что вам предложат желаемую должность или проект, о котором давно мечтали. В конце месяца возможны приятные встречи со старыми друзьями, которых вы давно не видели. Постарайтесь выделить время для душевных посиделок.

Раки

В этот период Раки могут слишком эмоционально реагировать на те события, которые идут вразрез с их планами. Но звезды советуют сохранять спокойствие. Скорее всего, то, что вы считаете неудачей, впоследствии станет приятной неожиданностью.

Львы

Инициативность Львов в декабре может набрать невиданные обороты. Вполне вероятно, что представители знака будут хвататься за несколько дел одновременно, не доводя до конца ни одно из начинаний. Совет звезд — следовать четкому плану. В противном случае есть вероятность встретить праздники с плохим настроением.

Девы

Последний месяц уходящего года сулит Девам немало забот. Скорее всего, у представителей знака не будет времени, чтобы насладиться ощущением, когда праздники совсем близко. Но зато звезды предоставят Девам возможность поставить немало желанных галочек «выполнено» в списке запланированных дел.

Весы

Весам не стоит забывать о правиле «слово не воробей». Во-первых, чрезмерная открытость и искренность в общении с окружающими может стать причиной ссор и конфликтов. А во-вторых, помните, что рядом есть немало «доброжелателей», которые то и дело стремятся помешать вашим планам.

Скорпионы

Скорпионам не стоит торопиться с принятием решений. Так как чрезмерная импульсивность и эмоциональность в этом месяце могут подталкивать представителей знака к ложным выводам. В семейной сфере звезды советуют уделять больше времени близким. Они будут нуждаться в ваших советах.

Стрельцы

В этот период звезды советуют Стрельцам быть экономнее. Не стоит делать спонтанных покупок и необдуманных капиталовложений. Так как в ближайшее время могут появиться непредвиденные расходы, связанные с бытовой сферой.

Козероги

В это время у Козерогов есть вероятность конфликтов в общении с близкими, причиной которых послужит упрямство представителей знака. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще идти на уступки родным людям. Ведь погода в доме куда важнее того, чтобы доказать свою правоту.

Водолеи

В декабре успехи Водолеев напрямую будут зависеть от того, с каким настроением представители знака берутся за свои начинания. А потому звезды советуют гнать долой плохие мысли и настраиваться на оптимистичную волну. У вас получится осуществить все задуманное.

Рыбы

Конец года — благоприятное время для того, чтобы проявить инициативу и творческий подход в сфере карьеры. С любыми нестандартными задачами Рыбы могут справиться на «отлично». Главное при этом — держаться подальше от людей, которые не верят в ваши силы.

Астрологический прогноз на 30 ноября — 6 декабря читайте здесь.

Фото Pixebay

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

ЛГБТ

Украинские политики засветились на гей-секс-вечеринках в Брюсселе

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Нина Акимова

В Москве нашли изувеченное тело артистки Нины Акимовой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер