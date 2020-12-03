Новая должность и долгожданная встреча: гороскоп на декабрь от победителя «Битвы экстрасенсов»
Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил общий гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака.
Овны
В декабре Овнам стоит больше внимания уделять рутинным задачам. Так как именно в привычных делах представители знака могут допустить ошибки. В конце месяца есть большая вероятность конфликтов с родными. А потому стоит быть сдержаннее в критике, старайтесь избегать острых слов и колких замечаний.
Тельцы
В декабре у Тельцов может быть две крайности — отчаянное желание плыть по течению и стремление покорить все высоты. Скорее всего, это состояние, когда среднего не дано, может привести представителей знака к раздражительности. Совет звезд — уделять больше времени своим хобби, чтобы переключиться и почерпнуть вдохновение.
Близнецы
Расположение небесных тел сулит Близнецам продвижения в сфере карьеры. Вполне вероятно, что вам предложат желаемую должность или проект, о котором давно мечтали. В конце месяца возможны приятные встречи со старыми друзьями, которых вы давно не видели. Постарайтесь выделить время для душевных посиделок.
Раки
В этот период Раки могут слишком эмоционально реагировать на те события, которые идут вразрез с их планами. Но звезды советуют сохранять спокойствие. Скорее всего, то, что вы считаете неудачей, впоследствии станет приятной неожиданностью.
Львы
Инициативность Львов в декабре может набрать невиданные обороты. Вполне вероятно, что представители знака будут хвататься за несколько дел одновременно, не доводя до конца ни одно из начинаний. Совет звезд — следовать четкому плану. В противном случае есть вероятность встретить праздники с плохим настроением.
Девы
Последний месяц уходящего года сулит Девам немало забот. Скорее всего, у представителей знака не будет времени, чтобы насладиться ощущением, когда праздники совсем близко. Но зато звезды предоставят Девам возможность поставить немало желанных галочек «выполнено» в списке запланированных дел.
Весы
Весам не стоит забывать о правиле «слово не воробей». Во-первых, чрезмерная открытость и искренность в общении с окружающими может стать причиной ссор и конфликтов. А во-вторых, помните, что рядом есть немало «доброжелателей», которые то и дело стремятся помешать вашим планам.
Скорпионы
Скорпионам не стоит торопиться с принятием решений. Так как чрезмерная импульсивность и эмоциональность в этом месяце могут подталкивать представителей знака к ложным выводам. В семейной сфере звезды советуют уделять больше времени близким. Они будут нуждаться в ваших советах.
Стрельцы
В этот период звезды советуют Стрельцам быть экономнее. Не стоит делать спонтанных покупок и необдуманных капиталовложений. Так как в ближайшее время могут появиться непредвиденные расходы, связанные с бытовой сферой.
Козероги
В это время у Козерогов есть вероятность конфликтов в общении с близкими, причиной которых послужит упрямство представителей знака. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще идти на уступки родным людям. Ведь погода в доме куда важнее того, чтобы доказать свою правоту.
Водолеи
В декабре успехи Водолеев напрямую будут зависеть от того, с каким настроением представители знака берутся за свои начинания. А потому звезды советуют гнать долой плохие мысли и настраиваться на оптимистичную волну. У вас получится осуществить все задуманное.
Рыбы
Конец года — благоприятное время для того, чтобы проявить инициативу и творческий подход в сфере карьеры. С любыми нестандартными задачами Рыбы могут справиться на «отлично». Главное при этом — держаться подальше от людей, которые не верят в ваши силы.
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Фото Pixebay36
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