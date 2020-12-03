Бурный роман и конфликты: любовный гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков зодиака.

Овен

В декабре многие Овны смогут изменить свою личную жизнь. Так, семейным знакам звезды сулят гармонию в отношениях, что позволит уладить давние конфликты и разногласия. Одиноким же сердцам стоит чаще выходить в свет. Новое знакомство не за горами.

Телец

Декабрь для Тельцов — месяц романтики. Даже те представители знака, чьи отношения поглотила рутина, сумеют разбудить утихшую страсть. Главное при этом — проявить инициативу.

Близнецы

В этом месяце Близнецам стоит быть осторожными. Скорее всего, звезды подтолкнут их к импульсивным решениям относительно личной жизни. И чтобы потом не сожалеть о своих поступках, не торопитесь с выводами и старайтесь чаще советоваться с близкими людьми.

Рак

В этот период Раки будут склонны к конфликтам. А потому их партнерам будет непросто сохранить гармонию в отношениях. Совет звезд — старайтесь избегать критики и колких замечаний в адрес любимых. В противном случае ссор не избежать.

Лев

Звезды сулят одиноким Львам романтические знакомства. Представителям знака не стоит отказываться от спонтанных свиданий. Вполне вероятно, что одно из них перерастет в бурный роман.

Дева

В этот период представители знака могут уделять слишком много времени своей работе. При этом, естественно, личная жизнь отойдет далеко на задний план. Чтобы избежать обид любимого человека в предпраздничный период, звезды советуют сохранять баланс.

Весы

Декабрь для Весов — замечательное время, чтобы обсудить со своей половинкой совместные планы на будущее. У вас есть все шансы прийти к общему мнению даже в самых спорных вопросах.

Скорпион

В этом месяце лучшим советчиком Скорпионов будет их вторая половинка. Прислушавшись к словам любимого человека, представители знака смогут не только избежать многих ошибок и оплошностей, но и покорить новые высоты.

Стрелец

В этот период у Стрельцов могут возникнуть разногласия с партнером. Скорее всего, причиной тому послужит категоричность представителей знака. Чтобы не испытывать свои отношения на прочность в преддверии праздников, звезды советуют Стрельцам чаще идти на уступки и быть сдержаннее.

Козерог

В этот период многие одинокие Козероги могут поддаться волне ностальгии и задуматься о том, чтобы возобновить отношения с бывшей пассией. Но ничего хорошего от этой затеи ожидать не стоит. Чтобы встретить свое счастье, представителям знака стоит отпустить прошлое.

Водолей

Одиноким сердцам звезды сулят череду романтических встреч. Совет — всегда выглядеть на все сто. Так как судьбоносное знакомство может случиться даже во время шопинга.

Рыбы

В этом месяце ваша половинка будет особенно нуждаться в заботе. А потому старайтесь не скупиться на теплые слова, приятные подарки и сюрпризы. Тем более что предновогоднее время — прекрасный период, чтобы баловать друг друга своим вниманием.

Иллюстративное фото в заголовке Pexels

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