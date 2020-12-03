Нарушение сна и травмы: гороскоп здоровья на декабрь от победителя "Битвы экстрасенсов"

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на декабрь 2020 для всех знаков зодиака.

Овны

В этот период наиболее уязвимой будет иммунная система Овнов. Скорее всего, представители знака устали бороться с обстоятельствами как в моральном, так и в физиологическом плане. А потому звезды советуют философски относиться к неудачам и, конечно же, поберечь себя от лишних волнений. Не помешают также сбалансированное питание, прием витаминов и спорт.

Тельцы

В декабре Тельцам стоит особое внимание обратить на свой рацион. Звезды советуют избегать смелых гастрономических экспериментов, строгих диет или переедания. Сейчас ваша пищеварительная система требует весьма бережного отношения.

Близнецы

Последний месяц уходящего года может огорчить Близнецов простудными заболеваниями. И чтобы избежать этого в преддверии Нового года, представителям знака стоит поберечь себя и одеваться теплее.

Раки

Склонность Раков к самокопанию в этом месяце может подтолкнуть представителей знака к недовольству собой и, как следствие, депрессии. А потому звезды советуют не зацикливаться на своих промахах и чаще себя хвалить даже за маленькие достижения.

Львы

В этот период у Львов могут возникнуть проблемы с опорно-двигательной системой. Есть большая вероятность травм и растяжений. А потому к занятиям спортом, особенно их экстремальным видам, стоит подходить крайне взвешенно и осторожно.

Девы

Этот период для Дев — прекрасное время, чтобы заняться профилактикой хронических заболеваний. В декабре у представителей есть все шансы укрепить свое здоровье и встретить наступающий 2021 год полными сил и энергии.

Весы

Представители знака склонны драматизировать и слишком эмоционально относиться к мелким неурядицам. Но в этом месяце Весам стоит поберечь свою сердечно-сосудистую систему. Чтобы избежать проблем со здоровьем, старайтесь сохранять спокойствие. Тем более что серьезных поводов для волнения не предвидится.

Скорпионы

Этот период для Скорпионов — прекрасное время, чтобы объявить войну своим вредным привычкам. Сейчас у представителей знака хватит силы воли, чтобы раз и навсегда расстаться с таким губительным балластом. Главное — сделать первый шаг.

Стрельцы

Последний месяц уходящего года подарит Стрельцам прилив сил и энергии. А потому у представителей знака есть все шансы успешно справиться со всеми своими делами и начинаниями. Единственное условие — в порыве энтузиазма не забывать об отдыхе, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на свой организм.

Козероги

В это время Козерогам стоит обратить внимание на свой режим дня. Нарушение сна и недосыпание, к которому представители знака относятся крайне легкомысленно, могут стать причиной серьезных проблем с эндокринной системой.

Водолеи

Декабрь для Водолеев — время эмоциональных качелей. У представителя знака возможны постоянные перепады настроения. Но не стоит отдаваться порывам эмоций. Старайтесь держать себя в руках. В противном случае нестабильное эмоциональное состояние может вылиться в проблемы с кожей.

Рыбы

В это время Рыбы могут слишком легкомысленно относиться к своему самочувствию. К примеру, не обращать внимание на легкое недомогание или игнорировать первые симптомы недуга. Но такой подход может привести к серьезным проблемам со здоровьем, которые способны надолго выбить вас из колеи.

Гороскоп на текущую неделю читайте здесь.

Фото Pixabay

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