4 декабря 2020

До чего же быстро летит время! На днях вспоминали с детьми, как еще каких-то 7−8 лет назад в эти первые декабрьские дни мы начинали собираться к поездке в Лапландию. Как, прилетев в Финляндию, по заснеженным трассам добирались в селение Санта Клауса, находящееся за Полярным кругом. Как весело проводили там время, играя в весёлые забавы со сказочными героями подземного Ледяного царства, а потом в кабинете самого главного Санты на всей Земле, обступив его со всех сторон и усадив маленькую тогда ещё нашу Анечку на колени доброго седобородого дедушки, делали смешные фотографии на память. А потом отправлялись гасить праздничными штемпелями новогодние открытки для маленьких читателей «ФАКТОВ», которые получили их после нашего возвращения в Украину вместе с подарками «от Деда Мороза» из самой Лапландии…

Все это осталось в каком-то очень далёком уже прошлом времени. Коронавирусная пандемия изменила мир до неузнаваемости. И продолжает менять его дальше. И никому неведомо, что со всеми нами будет завтра и через год, и через пять лет. Одно лишь безусловно — дети мечтали и по-прежнему будут мечтать о встрече с Дедом Морозом. И, если уж такой встрече не суждено сбыться, то ведь хотя бы от написания новогоднего письма к нему никто малышей отговорить не сможет.

Кстати, именно сегодня в мире отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. И в этот день я расскажу вам, друзья мои, историю, которая всех нас может заставить задуматься не только о новогодних праздниках. Однажды учительница начальных классов предложила своим ученикам написать письмо, адресованное Деду Морозу, и попросить его о чём-нибудь одном, но самом заветном. Вечером, разбирая дома детские письма, она вдруг отложила одно из них в сторону и горько заплакала. Как раз такой её застал вошедший в комнату муж.

— Что случилось, дорогая? — встревоженно спросил он.

Вместо ответа учительница, взяв отложенное письмо, начала вслух читать:

- «Дедушка Мороз, хочу попросить тебя всего лишь об одном — преврати меня, пожалуйста, в телевизор! Я очень хочу занять в нашей семье его место. Хочу, чтобы по вечерам все собирались вокруг меня и слушали меня, не перебивая. Хочу, чтобы обо мне заботились так, как заботятся о нём, когда он ломается. Хочу, чтобы папа, вернувшись с работы домой, подолгу сидел рядом со мной. И чтобы мама, когда остаётся одна и грустит, так же приходила ко мне и не отрывала от меня глаз… Дедушка, я ведь не прошу чего-то невозможного, правда? Тогда сделай меня телевизором».

— Бедный мальчик, — печально заметил муж учительницы. — Это как же нужно было довести ребёнка до такого состояния, чтобы он мечтал стать… телевизором!

— Это сочинение нашего сына, — тихо сказала учительница и смахнула набежавшую на глаза слезу.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.