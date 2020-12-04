Суета, опасности, сюрпризы: гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Пятница, 4 декабря, довольно беспокойный день. Очень важно, чтобы все слова и поступки были хорошо продуманными. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Предстоит не самый простой день, но в итоге он окажется весьма удачным. Старайтесь принимать взвешенные решения и, прежде чем браться за серьезное дело, тщательно просчитайте все шаги.

ТЕЛЕЦ

Не тяните с реализацией намеченного, так как во второй половине дня может возрасти влияние негативных тенденций. Не исключены ситуации, в которых потребуется проявить выдержку и дипломатию.

БЛИЗНЕЦЫ

День неплох для проведения встреч и переговоров. Полученная сегодня информация заставит задуматься о планах на будущее. Обратите пристальное внимание на свое здоровье, также проявите осторожность, находясь на дорогах.

РАК

Скорее всего, в этот день вы будете подвержены альтруистическим порывам. Помочь всем и каждому вам вряд ли удастся, но кому-то конкретно вполне возможно оказать неоценимую услугу, за что вам будут безмерно благодарны. Вечером звезды обещают приятные сюрпризы.

ЛЕВ

Никто не запрещает вам мечтать и витать в облаках, иногда это бывает даже полезно. Но все же стоит спуститься с небес на землю и реально взглянуть на ситуацию, иначе рискуете допустить серьезные ошибки. После обеда вероятны денежные поступления.

ДЕВА

День благоприятен для обсуждения рабочих вопросов, проведения деловых встреч. Удачными окажутся сделки купли-продажи. Вечер подходит для дружеских посиделок, не исключены и романтические знакомства.

ВЕСЫ

Не все будет идти легко и гладко. Главное — сохранять оптимизм и верить в собственные силы. В неоднозначных ситуациях придется действовать не совсем обычными способами. Проявив свою фантазию и креативное мышление, сумеете достигнуть желаемого.

СКОРПИОН

Этот период окажется весьма плодотворным. Благодаря настойчивости и решительным действиям сумеете достигнуть отличных результатов. После обеда следует проявить особую осторожность на дорогах и при работе с электроприборами.

СТРЕЛЕЦ

С утра некоторые ваши планы могут нарушиться, что заставит немного понервничать. Но уже к обеду ситуация стабилизируется, и вы сможете спокойно вздохнуть. Представится шанс укрепить профессиональные позиции, продемонстрировав свои лучшие деловые качества.

КОЗЕРОГ

Благоприятное время для общения, реализации своих творческих задумок. Хорошо будут идти дела у тех, кто занят в сфере коммерции. Полученная информация поможет в решении волнующего вопроса.

ВОДОЛЕЙ

Важно соблюдать осторожность во всем и действовать не спеша, так как велик риск попасть в довольно сложную ситуацию, допустив серьезные ошибки. Обсуждение финансовых или имущественных вопросов желательно перенести на более подходящий период.

РЫБЫ

Что-то может пойти не так, как задумывалось и это, конечно же, отразится на вашем настроении. Раздражительность и нетерпимость могут стать в этот день вашими главными врагами. Постарайтесь сдержать эмоции и довести начатое до логического конца.

Хорошего вам дня!

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