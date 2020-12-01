5 декабря 2020

Она была самым младшим, седьмым, ребёнком в семье. Что такое быть седьмым ребёнком в семье, я по себе знаю. Но, в отличие от меня, она была девочкой. Да, к тому же, ещё и мечтала стать певицей. Жили они крайне бедно. В маленьком шахтёрском городке Форбак на границе Франции и Германии трудно было найти работу, способную прокормить такую ораву детей. Отец маленькой Патрисии с утра до ночи проводил в шахте, а мать возилась с малышнёй, едва поспевая всех накормить и обстирать. Когда однажды отец услышал, как восторженно соседи отзываются о пении его младшенькой дочери, он с надеждой в голосе сказал: «Наконец-то, хоть кто-нибудь в нашей семье станет богатым и знаменитым…»

Богатой и знаменитой Патрисия Каас стала не сразу. Много лет прошло прежде, чем её признали сначала во Франции, потом в Европе, а затем и во всём мире. В 13 она подписала свой первый музыкальный контракт — с саарбрюкенским клубом Rumpelkammer. В 16 — начала работать в модельном агентстве в Меце. В 20 — отправилась покорять Париж, даже не представляя, насколько это будет непросто. Да, одним из её продюсеров стал сам Жерар Депардье. Да, к тому времени в известной звукозаписывающей компании Polydor уже вышел мгновенно ставший популярным её сингл «Mademoiselle Chante le Blues». Но многие известные музыкальные продюсеры наотрез отказывались с ней работать из-за поразительного сходства манеры исполнения Патрисии с Мирей Матье. Они считали, что французской эстраде «две одинаковые певицы не нужны».

И всё-таки она сумела доказать всем своё право на славу и признание. В 1990 году Патрисия отправляется в первое турне по 12 странам. В 1993 году второе турне уже проходило в 19 странах, в которых 150 концертов Каас неизменно собирали полные залы! А она всё продолжала записывать новые альбомы и отправляться в новые кругосветные турне. На личную жизнь времени практически не оставалось. Были мимолётные, а порой и затяжные увлечения — с актёром Аленом Делоном, с композитором Филиппом Бергманом, с красавчиком-моделью Клодом Жаном и с известным парижским шеф-поваром Янником Аллено. Но, как правило, все эти увлечения заканчивались одинаково ничем. «Я сама выбираю быть мне с мужчиной или нет, — написала Патрисия в своей биографической книге. — А это осложняет мои отношения с мужчинами — они решительных женщин боятся…» Долгое время самым близким существом для певицы была болонка Текила, подаренная Патрисии кинорежиссёром Клодом Лелушем. Когда собачки не стало, Каас написала в Facebook: «Текила отправилась к ангелам…»

Сегодня, 5 декабря, Патрисии Каас исполняется 54 года. Правда, никто ей этих лет не даёт. Она по-прежнему остаётся красивой и молодой. Настолько молодой, что некоторые таблоиды начали намекать на то, что тут без пластических операций не обошлось. Певице даже пришлось публично это опровергнуть: «На самом деле я никогда не делала никаких операций. Я просто повзрослела. А иногда возраст — лучший косметолог…» Патрисии было 22 года, когда умерла её любимая мама, у которой обнаружили рак. Мама очень страдала, и только успех дочери был для неё лучшим лекарством. «Если бы я не увидела, что именно делает мою маму счастливой, моя карьера не пошла бы в гору столь стремительно», — вспоминала Патрисия. Её карьера продолжает идти в гору. И это, наверное, и сейчас приносит счастье маме. Там, на небесах…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.