Будьте осторожны и внимательны с финансами: гороскоп на 5 декабря

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 5 декабря для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Предстоит немало дел. Но благодаря целенаправленности и вашей неуемной энергии сумеете быстро со всем справиться. Не спешите ни с кем делиться ценной информацией, велик риск того, что ею захотят воспользоваться ваши недруги.

ТЕЛЕЦ

Сегодня дела будут даваться труднее, чем обычно. Однако все же удастся добиться успеха, проявив настойчивость и смекалку. Не торопитесь с принятием решений, связанных с деньгами или имуществом.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало дня окажется очень плодотворным, поэтому все важное желательно запланировать на этот период. Давние связи могут помочь в решении животрепещущих вопросов. В финансовых делах следует проявить осторожность.

РАК

В этот день не все будет даваться легко и гладко, как вам бы того хотелось. Продвигаясь к своей цели постепенно, взвешивая каждый шаг, вы сумеете достичь большего, нежели бы действовали спонтанно.

ЛЕВ

Первая половина дня может оказаться довольно сложной и напряженной. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и никуда не опаздывать. Послеобеденное время подходит для решения личных и бытовых проблем. Вечером не исключено романтическое свидание.

ДЕВА

Чем раньше сегодня приступите к реализации задуманного, тем больше шансов достигнуть успеха. Не теряйте оптимизма, если возникнут какие-либо трудности. С ними вы сможете довольно легко справиться благодаря поддержке близких или единомышленников.

ВЕСЫ

Нынешний день подходит для решения бытовых вопросов, построения планов на будущее. Представится шанс внести в свою жизнь что-то новое. В личных отношениях будьте более сговорчивы, не нагнетайте обстановку.

СКОРПИОН

Не следует распространяться о своих планах, а также о победах и достижениях. Сейчас лучше держать все в секрете, чтобы не давать завистникам и недругам шанса навредить вам. Это хорошее время для решения финансовых вопросов, не исключены приятные перемены в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то что сегодня вероятны какие-то мелкие недоразумения и несостыковки, в целом день окажется не таким уж и плохим. Вам удастся достичь намеченного. С финансами будьте внимательны и осторожны — сейчас велик риск потерять солидную сумму.

КОЗЕРОГ

Ожидается приятный и легкий день, когда можно позволить себе насладиться ничегонеделанием. Вероятны встречи с интересными людьми, которые могут вдохновить вас на кардинальные перемены в жизни.

ВОДОЛЕЙ

Фортуна сейчас на вашей стороне, так что можете браться за самые сложные дела. Действуйте по обстоятельствам и ничего не бойтесь. Держитесь сегодня подальше от тех, кто привык видеть все в мрачном свете. Вам с такими не по пути.

РЫБЫ

Предстоит отличный плодотворный день. Успеете многое сделать. Вероятно, удастся решить давно волнующую вас проблему. Во всем надейтесь только на себя. Люди обещавшие вам помощь, вряд ли сдержат свое слово.

Хорошего вам дня!

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