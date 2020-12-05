«Соотношение я вам называть не буду, иначе вы застрелитесь или уедете»

Советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович считает, что в Украине плохо с общей идентичностью и если граждане не изменят отношение к своей стране, держава не состоится, а превратится в огромную серую зону

«Пишут: по всей стране в свежевыбранных рай- и облсоветах ЕС договаривается с ОПЗЖ, СН с ЕС, ЕС с СН и так далее.

Этот милый калейдоскоп лишний раз показывает — какова истинная Украина с ее проблемами, а именно — как она далека от той картинки, которую создают центральные теле-и громкие телеграмм-каналы.

Централизованно заводится мысль о том, как нещадно борются между собой несколько непримиримых политических сил, не щадя живота своего за Украину-мать, столкновение позиций, идеологий, принципов и прочее, которые имеют практически противоположные взгляды на развитие страны и путей решения наиболее актуальных проблем.

А в регионах множество случайных людей, попавших в случайные партии, куют ситуативные союзы, решая конкретные личные проблемы на местах.

Такова реальность.

Реальность такова и в центре.

И как ее не лакируй и не изображай, для меня очевидны две вещи:

— у нас все очень плохо с общей идентичностью, т. е. общим ответом на вопрос: что такое украинец/украинка? Какие существенные черты нас отличают? Что держит нас вместе?

— ключевой частью общей идентичности является отношение к державе и державности.

Я сегодня, рассматривая организационно-штатные схемы профильных ведомств, выставляю для себя рядом с фамилиями конкретных чиновников красным карандашом маленькую букву «д»: державник или не державник?

Соотношение я вам называть не буду, иначе Вы застрелитесь или уедите.

Отсутствие общей идентичности и случайная связь личных и державных интересов порождает самые причудливые ситуативные или структурные союзы.

И если мы не проведем «фандоризацию» страны и не выстроим общую идентификацию, в которой красная буква «д» станет органической частью не только у чиновника, но и у гражданина — держава не состоится, превратится в огромную серую зону.

А пока я вот так, как мишка на картинке", — написал Арестович в своем Telegram-канале.

Напомним, Арестович работает с конца октября спикером в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Считается, что у блогера есть военный опыт и способности глубоко освещать все, что касается войны на Донбассе. Глава Офиса президента назначил Арестовича своим советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. После этого блогер намекнул на возможный вариант решения конфликта на востоке Украины.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

355

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter