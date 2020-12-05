«Итак, теперь я владелец оружия. Это не так сложно, как кажется. Даже легко»

Журналист Сергей Гришин поделился опытом, как оформил разрешение и стал владельцем оружия. Процесс занял всего два месяца и оказался проще, чем казалось сначала

Итак, теперь я владелец оружия. Кроме того, что я здесь перед вами хвастаюсь, хочу вам рассказать о том, что это не так сложно, как кажется. Даже легко.

Пошагово:

1. Заказал справку о несудимости (полную) в сервисном центре МВД. Бесплатная. Делают где-то две недели.

2. Сходил в «Ибис Оружие и Охота», послушал полтора часа курс об обращении с оружием. Получил об этом справку. 250 грн.

3. Пошел в частную клинику, прошел за полчаса окулиста, лора, психиатра, нарколога. Получил об этом сертификаты и страховку (ее можно купить отдельно, где-то 50 грн) — 800 грн.

Все это можно сделать в поликлинике, думаю значительно дешевле, но с геморроем.

Сделал копии всех этих бумажек и паспорта и пошел в районную разрешительную. Сдал, получил квитанции где-то на 100 грн. Оплатил, вернул. Все заняло минут 40.

Через 10 дней вернулся в разрешительную, получил разрешение на покупку оружия, так называемую «зеленку».

На следующий день купил ружье/сейф/патроны.

Заехал с ружьем в разрешительную, показал его. Через две недели получил постоянное разрешение на оружие.

Все.

То есть за полтора-два месяца без особого напряга и не дорого можно стать владельцем гладкоствольного огнестрельного оружия.

Идите делайте и вы.

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