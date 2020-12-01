6 декабря 2020

В недавно вышедшем интервью Дмитрию Гордону я оговорился, сказав, что опубликовал в Facebook уже 1375 ежедневных постов, которые называю «фарфоровыми историями». Каюсь, ошибся. Сегодняшний пост всего лишь 1304-й. Может быть, это и не столь принципиально, по большому счёту. Принципиально другое. Эти истории под рубрикой «Фигурка дня» я начал писать в мае 2017 года, посвящая тем или иным знакомым и не знакомым мне именинникам каждого дня. Уж больно хотелось с утра сказать доброе слово тем, у кого есть повод встретить новый день по-особому. А потом так увлёкся рассказами о том, как находил эти фарфоровые работы на интернет-аукционах, как привозил их (порой с невероятными приключениями) из разных стран, как знакомился с выдающимися украинскими и европейскими мастерами, создающими уникальные фарфоровые произведения, что со временем начал собирать эти истории для экспозиции нашего будущего музея. Первого в Украине полноценного музея фарфоровых фигур.

В том же интервью на Димин вопрос о своём будущем я произнёс фразу, которая может показаться кому-то нелепой или даже дурацкой. Пусть кажется. Для меня это не столь важно. Для меня важно, чтобы задуманное, наконец-то, в следующем году уже осуществилось. Чтобы музей открылся. И чтобы на каком-то этапе я действительно мог стать скромным его смотрителем, изредка лично проводящим экскурсии для редких посетителей. Особенно для деток из украинских интернатов (в одном из которых мне довелось в детстве провести 10 лет), порой забытых и государством, и Богом. Мечтаю открыть в самом начале их жизни то, что мне открылось лишь в 40 лет, — окно в мир прекрасного и неизведанного чуда вечно живой, практически сказочной фантазии, рождаемой при каждой встрече с удивительными творениями рук человеческих. Эти фарфоровые композиции, по крупицам собиравшиеся мною на протяжении нескольких десятилетий, позволят детям (да и, наверное, взрослым тоже) не просто поверить в чудо, но и, надеюсь, понять, что многое в этой жизни зависит от нас самих. От нашего отношения к своим мечтам и планам и от нашего стремления добиваться поставленной цели.

Мне не было жалко прежде и ничуть не жалко сейчас думать о том, что много лет я столько времени, сил и средств отдавал делу создания уникальной экспозиции для тех, кого не знаю сейчас и, может быть, не узнаю никогда. Я ведь свою долю радости от осознания этого уже получил, собирая эту красоту по всему свету и привозя её в родной город для того, чтобы Киев и благодаря этому тоже стал ещё хотя бы немного лучше, немного интереснее, немного добрее. Знаете, друзья мои, много лет назад я услышал одну японскую притчу о человеке, который, собрав сокровища, спрятал их в глубокой пещере, куда периодически наведывался, наслаждаясь одним лишь пониманием того, что это принадлежало только ему и никому более. Однажды разбойники, выследив его, похитили всё богатство. С тех пор каждый день сидел этот человек у входа в разграбленную пещеру и горько проливал слёзы. Узнав о причине его печали, проходивший мимо мудрец протянул несчастному камень и предложил замуровать его в пещере, наслаждаясь тем, что камень принадлежит только ему одному:

— Раз ты богатством своим не делился ни с кем, значит, тебе всё равно, что именно будет в этой пещере лежать мёртвым грузом. Тогда какая разница, будут ли это несметные сокровища или обычный камень…

Эта притча заставила меня на многое посмотреть по-другому. Может быть, и кому-нибудь из вас она тоже пригодится. А пока позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.