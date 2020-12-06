28.28 / 28.41 34.24 / 34.48
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Названы предварительные результаты выборов мэра Кривого Рога

21:34 6 декабря 2020
Названы предварительные результаты выборов мэра Кривого Рога

Победителем выборов мэра Кривого Рога может стать Дмитрий Шевчик, являющийся кандидатом партии «Слуга народа». Об этом свидетельствует данные экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», по состоянию на 18:00 6 декабря.

Так, за Шевчика отдали 51,7% опрошенных на выходе из избирательных участков, тогда как за его соперника, кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», советника мэра Кривого Рога Константина Павлов, — 47,2%.

Напротив, исследование «Центра исследования развития территорий» показывает противоположные результаты. По данным социологов этого центра, Константин Павлов получил поддержку 58,86% избирателей, принявших участие в голосовании. А вот за Дмитрия Шевчика проголосовали 41,14% опрошенных избирателей.

Тем временем в гражданской сети «ОПОРА» фиксировали десятки нарушений. Так, был зафиксирован подвоз людей зафиксировали на избирательные участки, голосование без паспортов и селфи с бюллетенями возле урн для голосования.

Итоговая явка избирателей составила 35,14% (всего свои голоса отдали 170 390 криворожан).

Напомним, президент Владимир Зеленский призывал земляков обеспечить рекордную явку на выборы.

Фото cvk.gov.ua/

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королева наконец оказала Кейт Миддлтон честь, которой Меган Маркл была удостоена сразу после свадьбы

Алексей Навальный с женой

«Я пишу этот пост с тяжелым сердцем»

Пресняков грязно пошутил о жене в присутствии детей

Пресняков грязно пошутил о жене в присутствии детей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер