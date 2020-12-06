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Погода

Украинцам спрогнозировали усиление морозов

22:45 6 декабря 2020
Украинцам спрогнозировали усиление морозов

Украинский Гидрометцентр предупредил о снижении температуры воздуха в понедельник, 7 декабря. В частности, в Киевской области ночью столбики термометров опустятся до минус 11 °C. При этом будет облачно, но без осадков. Только в Карпатах и на Закарпатье возможен небольшой мокрый снег и дождь, небольшая гололедица.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в западных областях и Приазовье — 17−22 м/с.

В Киеве и области 7 декабря без осадков. В столице ночью ожидается 6−8 °С мороза, днем — до -4°С. В Киевской области днем обещают -4С-+1С, а в ночное время — минус 6−11 °С.

8−9 декабря в стране существенных осадков не ожидается, на дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Температура на Западе и Юге Украины будет колебаться у отметок от +1 до -6°С, днем — от -2°С до +3°С (теплее будет на Закарпатье, юге Одесской области и Крыму), на остальной территории в ночное время температура снизится до 10 °C мороза, в восточных и северо-восточных областях — до 14 °C.

10−11 декабря в западных, Одесской, Винницкой и Житомирской областях возможны мокрый снег и дождь, температура в западных областях — до -3°С, на востоке и северо-востоке — ночью до 10 °C мороза, днем — от -2°С мороза до +4°С.

Напомним, уже 19 декабря — в День святого Николая — температура воздуха может опуститься до минус 13 °C.

Фото Facebook Украинский Гидрометцентр

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