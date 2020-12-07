7 августа младший сын Виктора Павлика, 21-летний Павел ушел из жизни. Он так и не смог излечиться от онкологии

Уже 4 месяца … как Ты, сынок, покинул этот мир. Знаю, что Ты видишь, что ты с нами … И вот какой замечательный стих написала Светлана Бояркевич. За что большое спасибо! Покойся с миром, родной! Люблю Тебя очень.

ЯКБИ Ж… (пам'яті Павла)

Зима витрушує із скриньок перший сніг,

До тебе, Сину, йду, немов до Храму …

Зустріти міг би з нами Новий рік, якби… -

, Якби" в мені ятрить відкриту рану …

Вологі очі та печаль моя…

В собі тонке проміння світла має,

Про тебе, сину, думаю щодня…

Тебе на небі погляд мій шукає …

Ти цілий світ красою напував,

Лишив у спадок музику і слово …

Тебе Господь малим поцілував …

Життя коротке ти прожив зірково …

Іду до тебе… Тиша навкруги …

Ховаю від морозу живі квіти …

Тримають небо кам'яні хрести,

Не повернути час … Не зупинити …

В своїй душі я свічку запалив,

Вона горітиме, допоки я не згасну …

Такого болю я іще не пив —

Я пережив свою дитину власну!

На попелі розстріляних надій

Я вірю в те, що небо нас з'єднає …

На струнах залишився голос твій,

Який в аккордах, в звуках оживає…

Усе б віддав, щоб квіти ці, синочку…

Ти з рук моїх руками зараз взяв,

Щоб біль свій не ховати в сповиточку,

Аби ти знову: -Мріяв …-Жив… -Кохав…

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