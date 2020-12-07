«Уже 4 месяца... как Ты, сынок, покинул этот мир»
7 августа младший сын Виктора Павлика, 21-летний Павел ушел из жизни. Он так и не смог излечиться от онкологии
Уже 4 месяца … как Ты, сынок, покинул этот мир. Знаю, что Ты видишь, что ты с нами … И вот какой замечательный стих написала Светлана Бояркевич. За что большое спасибо! Покойся с миром, родной! Люблю Тебя очень.
ЯКБИ Ж… (пам'яті Павла)
Зима витрушує із скриньок перший сніг,
До тебе, Сину, йду, немов до Храму …
Зустріти міг би з нами Новий рік, якби… -
, Якби" в мені ятрить відкриту рану …
Вологі очі та печаль моя…
В собі тонке проміння світла має,
Про тебе, сину, думаю щодня…
Тебе на небі погляд мій шукає …
Ти цілий світ красою напував,
Лишив у спадок музику і слово …
Тебе Господь малим поцілував …
Життя коротке ти прожив зірково …
Іду до тебе… Тиша навкруги …
Ховаю від морозу живі квіти …
Тримають небо кам'яні хрести,
Не повернути час … Не зупинити …
В своїй душі я свічку запалив,
Вона горітиме, допоки я не згасну …
Такого болю я іще не пив —
Я пережив свою дитину власну!
На попелі розстріляних надій
Я вірю в те, що небо нас з'єднає …
На струнах залишився голос твій,
Який в аккордах, в звуках оживає…
Усе б віддав, щоб квіти ці, синочку…
Ти з рук моїх руками зараз взяв,
Щоб біль свій не ховати в сповиточку,
Аби ти знову: -Мріяв …-Жив… -Кохав…
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