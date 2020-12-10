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Пресс-релиз

Андрей Стрихарский посодействовал выделению денег из бюджета для больницы 196-го округа

14:11 10 декабря 2020
Врачи и Стрихарский
Оксана ГРИЦЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Андрей Стрихарский передал врачам Городищенской больницы видеоэндоскопическую стойку на общую сумму 1 миллион 300 тысяч грн, которая профинансирована в 2020 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территории в пределах 196-го избирательного округа.

«Обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы мы смогли обеспечить больницу и новым аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса», — сказал «слуга народа» и поблагодарил медицинских работников за их ежедневный самоотверженный подвиг и круглосуточную борьбу за здоровье и жизнь украинцев в столь непростое время пандемии.

В свою очередь главный врач Василий Кравченко вручил Андрею Стрихарскому грамоту от всего коллектива за помощь в приобретении крайне необходимой для дальнейшей работы видеоэндоскопической системы и книгу о Городищенской больнице.

«Мы сотрудничаем с депутатом нашего округа с момента его избрания. Андрей Стрихарский реагирует на все наши обращения. Например, в 2019 году у были у нас проблемы по выплате заработных плат, он нам помог решить этот вопрос. Также неоднократно обращались по поводу помощи с медицинским оборудованием. Эта видеоэндоскопическая установка с гастродуоденоскопом и колоноскопом облегчит работу гастроэнтерологам и хирургам, поскольку наше отделение одно из самых востребованных, а такого аппарата нам очень не хватало. Благодарны за помощь. Многим депутатом стоит взять пример и обратить внимание на медицинскую отрасль», — подчеркнул главврач.

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