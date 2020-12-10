«Школа_інфо» стала крупнейшим образовательным Viber-сообществом в Украине

Образовательное сообщество «Школа_інфо», которую запустил Институт когнитивного моделирования при поддержке Viber, стало крупнейшим в Украине. За первые сутки на канал, где публикуют образовательные новости, советы для учеников и родителей, опровержение фейков и другую информацию об обучении во время пандемии, подписалось более 780 тысяч человек. За месяц к сообществу присоединилось более 850 тысяч подписчиков.

«Контрольные, экзамены, каникулы продолжаются и в условиях пандемии, но новости об образовании все чаще „обрастают“ фейками. Институт когнитивного моделирования создал сообщество „Школа_інфо“, чтобы ученики, родители и учителя простым способом получали проверенную информацию об обучении из одного источника, прямо в мессенджере», — рассказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Он отметил, что социальный запрос очень большой. По его словам, команде института удалось побить свой собственный рекорд по скорости притока аудитории.

«Такое количество украинцев присоединилось к „Коронавирус_інфо“ за неделю, а „Школа_інфо“ получила этот показатель за первые сутки. Сейчас она насчитывает 850 тысяч подписчиков и является крупнейшим в Украине образовательным сообществом», — сказал Березенко.

Также основатель института подчеркнул, что пока Viber является самым популярным приложением для обмена сообщениями в Украине, ведь он установлен на 97,9% всех смартфонов.

Инициаторы проекта «Школа_інфо» убеждены, что для эффективной коммуникации в кризисных ситуациях государство может и должно заручиться поддержкой частных компаний.

Приобщиться к сообществу «Школа_інфо» можно по ссылке: https://vb.me/school_info.

Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры, Минздрава в вопросах коронавируса. В партнерстве с Facebook общей информационной кампанией по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google — 6,7 миллиона. ИКМ создал крупнейшее в Украине и 4-е в мире сообщество в Viber и Telegram «Коронавирус_інфо», оно в целом насчитывает 3,5 млн подписчиков. Также институт запустил информационную кампанию #залишайсясвідомим и создал национальную платформу бесплатной психологической поддержки «Розкажи мені».

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