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«Фарфоровые» истории
11 декабря 2020
ФЕЯ БАБОЧЕК
ФЕЯ БАБОЧЕК


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1999

Скульптор: José Puche

Размер: 46×33 cm

Лимитированная серия 1500 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Однажды у подножия высокой скалистой горы собрались самые отчаянные и бесстрашные лягушки, обитавшие в ближайших лесах. В давно объявленном соревновании собирались принять участие те из них, которые уже несколько месяцев готовились к покорению горной вершины и, следует отметить, успели в этом мастерстве заметно преуспеть. Одно только очень смущало участников предстоящего турнира. Сотни животных, пришедших поглазеть на столь необычное соревнование, ещё до объявления старта начали громко обсуждать возможности кандидатов на победу:

- Ну, куда им лезть в гору? С их-то короткими и скользкими лапками?! С их выпученными глазищами? С их одышкой, мешающей этим квакушкам даже по ровной местности быстро передвигаться? А тут ведь таки высокие и отвесные скалы!..

Одни участники турнира, слыша подобные насмешки, тихонько отходили в сторону, не желая вызывать огонь на себя. Другие, всё-таки стартовав по общему сигналу, начали быстро сходить с дистанции, понимая, что в словах самых громких критиков было немало вполне здравых замечаний. Ну, действительно, куда тут карабкаться вверх по скользким камням, если буквально каждое движение могло обернуться для них неожиданным падением, а то и вовсе непоправимой травмой.

И только одна лягушка упорно преодолевала один выступ за другим, поднимаясь всё выше и выше. Она словно не слышала чужих слов. Она как будто не знала усталости. Она рисковала, переползая с одной отвесной скалы на другую. Но не останавливалась до тех пор, пока наблюдавший за восхождением горный орёл не сообщил присутствовавшим: вершина покорена! Ему же была поручена почётная миссия осторожного возвращения лягушки на лужайку, где победительницу ожидала церемония награждения.

Но перед этим многие звери бросили к ней, чтобы узнать, как этому маленькому и, на первый взгляд, беспомощному существу удалось преодолеть столь сложный путь к вершине. Они буквально засыпали победительницу вопросами. А она в ответ… молчала. Только смотрела на присутствовавших широко распахнутыми глазищами и думала о чём-то своём, совершенно игнорируя чужое любопытство. И тогда одна из лягушек, узнавшая в ней свою соседку, объяснила всем молчание победительницы:

- Она вас просто не слышит… Она ведь глухая.

Сегодня, в Международный день гор, я решил всем вам, друзья мои, и самому себе напомнить старую, как мир, истину: хочешь добиться поставленной перед собой цели, иди к ней, не останавливаясь и не обращая внимания на чьи-то рассказы о том, что она недостижима. Пускай не всё, но многое в нашей жизни зависит от нас самих. И нам решать, продолжать ли путь к своей вершине или остановиться на полпути и сойти с дистанции…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Александр ШВЕЦ
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