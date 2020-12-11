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Группу компаний DIM назвали инновационным девелопером года на ежегодной премии Ibuild 2020

14:12 11 декабря 2020
Группу компаний DIM назвали Инновационным девелопером года на ежегодной премии Ibuild 2020
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

10 декабря в Киеве состоялось масштабное событие для рынка недвижимости Украины — церемония награждения Ibuild, которая призвана определить лучших девелоперов 2020 года. Группа компаний DIM была награждена сразу в двух номинациях. Организатором премии выступила Конфедерация строителей Украины.

При использовании новейших технологий и поиске нестандартных идей для своих жилых комплексов группа компаний DIM получила всеобщее признание и награду «Инновационный девелопер года».

«Группа компаний DIM не просто идет в ногу со временем, а опережает его. Мы всегда стараемся дать нашим инвесторам больше, чем они ожидают, и создаем не просто современные жилые дома, а место, где действительно хочется жить, отдыхать и проводить время. Эта награда — еще одно подтверждение того, что мы на верном пути», — сказал партнер группы компаний DIM Андрей Насиковский.

Награду «Проект будущего» получил жилой комплекс бизнес-класса, возводимый в сердце Киева, — А136 Highlight Tower — идеальное место для тех, кто хочет быть в центре деловых и культурных событий столицы.

«А136 — один из самых амбициозных проектов группы компаний DIM. Даже сейчас, когда он строится, уже можно делать выводы о его будущем величии во всех смыслах. Жить в А136 Highlight Tower — это иметь новые возможности, которые дарит пространство вокруг. Уверен, что вскоре, когда проект будет завершен, он займет одну из ключевых позиций на карте столицы», — прокомментировал Андрей Насиковский.

СПРАВКА

Ibuild — это главная строительная премия Украины, которая призвана отметить лучших на рынке и способствовать развитию отрасли. Ее ежегодно вручают компаниям, которые на протяжении длительного времени стабильно и эффективно работают на строительном рынке и зарекомендовали себя как надежные депеловеры.

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