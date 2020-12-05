12 декабря 2020

У него было много жён и много имён. В юности его называли Фрэнки или Голос (The Voice). На пике славы за ним прочно укрепилось имя Мистер Голубые Глаза. А в более поздние годы его начали называть Председатель (Chairman). Хотя для старых друзей он всегда оставался просто Деткой. Не знаю, догадались вы или нет, но сегодня речь у нас пойдёт о легендарном и неповторимом Фрэнке Синатре, американском певце, которому сегодня исполнилось бы ровно 105 лет.

Кстати, уже в момент рождения всем было понятно, что этому парню суждено в жизни стать кем угодно, только не певцом. Во время тяжёлых родов врачам пришлось вытаскивать ребёнка щипцами и они каким-то образом умудрились повредить ему барабанную перепонку. Но он с детства хотел быть певцом. И только певцом. И он им, конечно же, стал. Надо было знать Фрэнка — если он уже что-нибудь в свою голову втемяшил, значит, помешать в этом ему не мог уже никто.

«Не скрывайте ваши шрамы, — повзрослев, говорил Синатра о шрамах, оставшихся на его теле при появлении на свет. — Они делают вас тем, кем вы являетесь». Шрамов у него было достаточно. И не только на теле, но и глубоко в душе. Он рано начал выступать с гастролями. То в качестве конферансье (с зарплатой 25 долларов в неделю), то в маленьком джаз-бэнде. Наконец-то, в 1940 году Фрэнк перешёл в известный оркестр Томми Дорси, с которым записал около ста песен, снялся в фильме «Ночи Лас-Вегаса» и начал сольную карьеру, быстро сделавшую его кумиром американской молодёжи.

А в 35 лет на него свалились все несчастья, которые можно было представить, обладая только очень богатой фантазией. Он с громким скандалом развёлся с первой женой. Он с не менее громким скандалом был уволен с радио, где вёл передачи, и в Нью-Йорке отменили все его концерты. Вдобавок в результате сильнейшей простуды он потерял голос и даже начал подумывать о самоубийстве. К счастью, голос вскоре восстановился, Синатра снялся в фильме «Отныне и вовеки веков», за который получил премию «Оскар», женился в очередной раз и закончил зачёркивать имена в висевшем в его гримёрке длинном списке голливудских красавиц, прошедших через его объятия. Ему трудно было отказать. Обволакивающий тембр голоса, сводивший с ума полмира поклонниц, узкий модный галстук, белая рубашка с запонками, жилетка, кашемировый кардиган и шляпа из мягкого фетра… Это было всё! Шляпу Фрэнк надевал двумя руками и обязательно делал наклон на несколько сантиметров выше правой брови. Для придания пущей загадочности нужно было ещё чуточку наклонить её вперёд. Он был просто неотразим.

А ещё он всегда умел быть благодарным и щедрым. Когда в 1963 году его сына Фрэнка-младшего, руководившего оркестром Синатры, похитили с целью выкупа, знаменитый певец заплатил за его освобождение 240 тысяч долларов, а всем агентам ФБР и других спецслужб, участвовавшим в операции по освобождению сына, купил золотые часы!

Он довольно рано ушёл на покой. Всем казалось, что уже навсегда. Но это был бы не Фрэнк Синатра, если бы напоследок он не сотворил очередное чудо. Ровно 40 лет назад, в 1980 году, знаменитый певец, которому к тому времени было уже 65 лет, записал один из своих музыкальных шедевров — суперхит «Нью-Йорк, Нью-Йорк», став редким в истории исполнителем, которому через полвека удалось вернуть популярность и любовь публики…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.