14 декабря 2020

Во многих странах существует традиция празднования дней, посвящённых тем или иным животным, являющимся символами государства или народов, в нём обитающих. Вольно или невольно становясь свидетелем таких событий в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Африки и Австралии, я однажды заметил, что наиболее часто подобные праздники посвящают обезьянам. Случайно это сложилось или нет, утверждать не берусь, но в зоопарках Нью-Йорка, Лондона, Сингапура, Сиднея, Токио и Окленда приходилось наблюдать за тем, в сколь привилегированном положении находятся там обитатели, которых с людьми, если верить Чарльзу Дарвину, связывают кровные узы.

По инициативе студентов и преподавателей Мичиганского университета 14 декабря принято считать Международным днём обезьян (Monkey Day) и в этом году он будет отмечаться в 20-й раз. Правда, с учетом карантинных ограничений в этот раз наверняка всё будет проходить скромно и не очень заметно. Пандемия и на эту часть нашей жизни наложила свой печальный отпечаток. Но никто не помешает нам воспользоваться данным поводом для того, чтобы задуматься, сколь много общего существует между нами и героями сегодняшнего праздника.

В одном из крупных зоопарков решили в вольере с обезьянами провести необычный эксперимент. Подвесив повыше крупную гроздь бананов, стали наблюдать за тем, какая из обезьян решится сорвать их без особого на то разрешения. В тот момент, когда одна из обитательниц вольера, в котором находилось пять обезьян, наконец, поднявшись по приставной лестнице, ухватилась за банан, на всех без исключения обезьян обрушили струи холодной воды. Когда возмущённый ропот животных немного утих и уже другая обезьяна потянулась за заветным лакомством, всех её сородичей снова обдали холодным душем. Самое интересное заключалось в том, что попытку ухватить банан третьей обезьяной решительно пресекли… сами обитатели вольера. Не желая снова подвергаться холодному душу, они с криками резко остановили свою подругу, потянувшуюся к связке «запретных» плодов.

Когда, продолжая эксперимент, учёные заменили одну из обезьян на новенькую и та, не зная, что тут происходило прежде, решила полакомиться «запретным» бананом, старые обитатели вольера просто не позволили ей этого сделать. Так продолжалось до тех пор, пока в вольере не заменили всех обезьян. И когда самая последняя из них захотела ухватить банан из висевшей наверху связки, все остальные (заметьте, не знавшие первоначальной причины запрета и не ощущавшие на себе прежде холодного душа в наказание за попытку сорвать «запретный» плод!) набросились на новенькую, решившую нарушить порядок, установленный кем-то по причинам, им даже неведомым! Почему, спросите вы? Да потому что в этом вольере поступать подобным образом уже БЫЛО НЕ ПРИНЯТО… Вам это ничего не напоминает?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.