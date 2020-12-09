15 декабря 2020

Готовясь к написанию этого поста, посвящённого Международному дню чая, который отмечается сегодня, попытался вспомнить страны, где мне довелось участвовать в чайных церемониях. Китай, Япония, Вьетнам, Южная Корея, Таиланд, Индонезия, Украина… Да-да, ничего я не перепутал и не оговорился. Много лет назад в уникальном японском городке, с поразительной точностью воссозданном под Киевом из привезенных из Страны Восходящего Солнца материалов, в кругу знакомых посчастливилось наблюдать за настоящей чайной церемонией, которую проводили специально прибывшие для этого из Токио мастера. Каждое их движение, чёткая последовательность действий, точно соответствующая классическим церемониальным традициям чаепития, буквально завораживала, невольно вовлекая присутствовавших в загадочный мир древних времён. Это было так интересно и увлекательно, что на вкус самого чая, честно говоря, не хотелось даже отвлекаться. Тем более, что вкус этот показался просто ужасным… Ну, да это уже большого значения не имело. Ведь всё затмевало таинственное ДЕЙСТВО приготовления настоящего чая, вкус которого нам, очевидно, был просто не очень понятен.

Не стану в этот раз, друзья мои, долго пересказывать вам историю появления чая в разных странах и правила его приготовления, соответствующие традициям разных народов. Это тема отдельного разговора. Не стану также удивлять вас ценами на редкие чаи, продающиеся на аукционах за десятки тысяч долларов за один килограмм. Расскажу вам лучше одну старинную притчу, которую поведал мне мастер чайной церемонии в славном японском городе Киото, являющемся, кстати, городом-побратимом Киева.

Однажды учитель пришёл в класс, держа в руке загадочный свиток. Развернув его перед заинтригованными учениками, он предложил им попытаться по древнему писанию самим изучить все тонкости чайной церемонии. Когда ученики погрузились в чтение древней рукописи, он отправился в сад, где просидел целый день, предавшись размышлениям о бренности бытия. Ближе к вечеру, вернувшись в класс, наставник приготовился услышать, чем же удалось самостоятельно овладеть его юным воспитанникам. Первым поделился новыми знаниями самый решительный ученик:

— Мы теперь знаем, что когда о чае, этом напитке богов, говорят «Белый журавль моет голову», это значит, что прежде всего следует прополоскать чайник кипятком.

— А слова «Божество входит во дворец» означают «положи чай в чайник», — бойко добавил другой ученик.

— Выражение «Струя греет чайник» говорит о необходимости залить чайник кипящей водой, — зазубренно добавил ещё один воспитанник.

И так, поднимаясь из-за стола, каждый юноша старался продемонстрировать учителю, насколько хорошо он освоил новое задание. И только один, самый скромный, ученик стоял в сторонке, наблюдая за происходившим и не решаясь вступить в разговор. Но затем, увидев, что все уже успели высказаться, он тихонечко взял чайник, заварил его по всем правилам древней церемонии и предложил учителю попробовать приготовленный напиток.

— Твой рассказ оказался лучшим, — сказал наставник. — Ты порадовал меня не только вкусным чаем, а ещё и тем, что сумел постичь важное правило: «Говори не о том, что прочёл, а о том, что понял».

— Учитель, но ведь он вообще не произнёс ни слова, — тихо возразил кто-то из учеников.

— Дела порой говорят куда громче любых слов, — ответил мудрый наставник.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.