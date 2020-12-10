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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2002
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Размер: 38×31 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня этой красавице, родившейся в Киеве 17 декабря 1975 года, исполняется ровно 45 лет. Всего лишь 45 лет. Почему «всего лишь»? Да потому что в этом возрасте она успела сделать столько, сколько другим не мечталось сотворить и за несколько жизней. Мила Йовович снялась уже в 39 фильмах, принесших ей и всемирную славу, и заметное место в списке самых высокооплачиваемых актрис. А еще она записала два музыкальных альбома и проехала с гастролями по Америке и Европе. Причем, в первом альбоме под названием «Божественная комедия» была и автором песен, и прекрасным их же исполнителем. Особенно всем запомнилась последняя композиция этого англоязычного диска, исполненная ею на украинском языке.
А ещё она известно как одна из наиболее востребованных в мире моды моделей. Более того, сразу после переезда семьи из Советского Союза в США снявшись в первой своей фотосессии и попав на обложку журнала Mademoiselle в 11 (!) лет, маленькая Мила на какое-то время вызвала наиболее обсуждаемую на американском телевидении дискуссию по поводу возраста девочек в модельном бизнесе. Это только подогрело интерес к её персоне и вскоре на ее родителей (мама Милы, известная советская актриса Галина Логинова, кстати, снималась в таких популярных фильмах, как «Тени исчезают в полдень» и «Много шума из ничего») посыпалась куча предложений, связанных со съемкой девочки в 15 глянцевых журналах и в рекламе престижных брендов одежды. И знаете, чем всё это закончилось? Тем, что, вкусив славы и ощутив новые для себя возможности и в этом бизнесе тоже, Мила Йовович в 2003 году запускает вместе с бывшей моделью Кармен Хаук собственную успешную линию одежды Jovovich-Hawk.
У неё было три брака. Первый — с актером Шоном Эндрюсом — продлился всего несколько месяцев. По настоянию матери суд признал недействительным замужество 16-летней девочки со взрослым мужчиной. Вторым мужем Милы стал режиссёр Люк Бессон, который сначала отказал юной леди сниматься в роли Лилу в «Пятом элементе», а потом не устоял под её натиском и утвердил таки красотку и на роль в фильме, и на роль своей жены в жизни. Правда, и этот брак оказался недолгим. Сегодня актриса счастлива в третьем браке. Британский режиссёр Пол Андерсон души не чает в очаровательной супруге и двух детках, которых она ему подарила.
А сама Мила продолжает активно сниматься в кино, заниматься модельным бизнесом, увлекаться несколькими видами боевых восточных искусств, готовить невероятно вкусный борщ и другие блюда украинской кухни, а также собирать своими руками кукольные домики с мебелью, посудой и множеством прочих мельчайших деталей… Счастливая жизнь талантливой киевлянки продолжается, даря ей самой и всем, кто ее окружает, прекрасные мгновения любви и доброты.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
– Сыночка, а какие у тебя оценки в школе? – Ой, мама! Главное – чтобы мы все были здоровы!..
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