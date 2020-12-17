«В детстве я спросил, могу ли я называть тебя папой?» Родион Гайсинский о Геннадии Кернесе

Сын супруги Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской Родион попрощался с умершим отчимом и сказал, что любит его.

«Live strong — жить сильным. Это был твой девиз по жизни, — пишет Родион Гайскинский в Instagram. — Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем.

В детстве я спросил, могу ли называть тебя папой? Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека.

Не было ни дня, чтобы мы не виделись или не общались по телефону, ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха.

Я люблю тебя, пап".

Фото Родиона Гайсинского из социальных сетей.

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