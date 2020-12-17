«Пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача — мы все будем жить в… г***е»

Предприниматель и блогер Алексей Давиденко раскритиковал Кабмин и Офис президента за то, что медики на десятом месяце борьбы с пандемией коронавируса не получают достойные зарплаты.

«Вчера говорил со знакомым анестезиологом. Рекрутеры по всей стране засыпают врачей-анестезиологов вакансиями работы в Польше с мгновенной адоптацией и зарплатой от 80 до 300 тысяч гривен, — пишет Давиденко в соцсетях. — Аналогичная вакансия в частных клиниках Украины оценивается сейчас в 3−5 тысяч гривен за смену.

Именно эта специализация оказалась на первой линии борьбы с коронавирусом. Товарищ говорит. Ранее врачи зачастую отказывались от заманчивых предложений и ждали, что ситуация с кадрами и оплатой труда станет лучше. Но теперь, после провала всех обещаний по условиям работы и зарплате, аргументов оставаться больше нет.

Открыл утром вакансии.

Украинский Государственный центр занятости ищет врача анестезиолога с опытом работы от 2-х лет в районный центр Винницкой области на полный день за зарплату в 5 тысяч гривен в месяц. 5000 гривен в месяц на десятом месяце борьбы с коронавирусом и рассказов о достойной оплате труда для врачей.

А рядом. Тут же. В этом же районном центре ищут охранника на зарплату 8,9 тысяч гривен в месяц.

Скажите. Какая должна быть мотивация у врачей и дальше оставаться в государственной медицине на этой унизительной зарплате?! Зачем?! Зачем врачам надо унижаться и намекать пациентам на доплаты в халат, если можно уйти в частную медицину или вообще уехать — и честно/законно получать рыночную оплату за свой труд?!

И вот на этом фоне. Приходит вдруг новость о выплате 170 миллионов гривен бонуса Витренко. Я не имею ничего против бонусов для успешных топ-менеджеров. Но какие же вы бл… и.

170 000 000 гривен — это 4250 врачей инфекционных отделений могли бы получить в декабре доплату по 40 тысяч гривен каждый. Доплату. За которую вам бы кривого слова не сказали. Простили бы вам многое — аплодировали бы вам стоя.

Доплату. Которую вы, с… ки из Кабмина и ОП, обещаете им ежемесячно начиная с марта 2020 года. Это именно вы. Принуждаете врачей уходить с любимой работы и валить из родной страны.

Запомните.

До тех пор пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача — мы все будем жить в невежестве, болезнях и г. не".

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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