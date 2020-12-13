18 декабря 2020

Это было по меньшей мере несправедливо. Он дважды пытался поступить в киношколу при Университете Южной Калифорнии, но его упорно отказывались туда принимать. И это трудно было понять, ведь за плечами мальчишки, мечтавшего стать режиссёром, было уже немало творческих успехов. С раннего детства, едва получив в подарок от отца 8-миллиметровую кинокамеру, он начал снимать постановочные фильмы, в качестве исполнителей ролей приглашая своих школьных друзей. Ему было всего 12 лет, когда за 40-минутный фильм он получил первый приз в калифорнийском конкурсе любительских фильмов. Ему было всего 15 лет, а его фантастическую ленту уже демонстрировали в городском кинотеатре. Бюджет картины обошёлся в 500 долларов, одолженных у родителей. А кассовый сбор составил 501 доллар. И этот 1 доллар стал первым его гонораром. Но принимать его в киношколу отказывались наотрез. И тогда ему пришлось поступить в технический колледж, а киносъёмками заниматься на досуге.

Герой нашего сегодняшнего рассказа Стивен Спилберг, родившийся 18 декабря 1946 года в городе Цинциннати, штат Огайо, не привык останавливаться на достигнутом. Тут он полностью пошёл в родителей, еврейских эмигрантов из Украины. Инженер Арнольд Спилберг и профессиональная пианистка Лея Познер всю жизнь трудились, не покладая рук, для того, чтобы вырваться из беспросветной нищеты. И у них это в конце концов таки получилось. И маленький Стив не мог не видеть, как упорство и труд все препятствия перетрут. Он понял, что только не щадя себя можно идти к цели, которую ты определил. И цель эта будет достигнута, несмотря ни на что.

Сегодня Спилберг является самым кассовым режиссёром в истории мирового кинематографа. Около 9 миллиардов долларов собрали фильмы, в создании которых он принимал непосредственное участие. И среди них — «Челюсти», «Индиана Джонс», «Парк Юрского периода», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана», «Поймай меня, если сможешь», «Война миров», «Гладиатор», «Красота по-американски», «Люди в чёрном» и многие другие. В послужном списке великого режиссёра куча «Оскаров», а также звание почётного рыцаря-командора Британской империи (которым его удостоила королева Елизавета II в 2001 году), французский орден Почётного легиона и высшая американская Медаль Свободы. Состояние Спилберга, по оценкам журнала «Форбс», составляет около 4 миллиардов долларов. При этом за создание оскароносного фильма «Список Шиндлера» режиссёр ни взял ни одного цента, наоборот, учредив «Фонд Шоа» («шоа» на иврите — «холокост, катастрофа») помощи жертвам геноцида.

У него в жизни было много всякого рода рекордов. Один из которых, кстати, обсуждался буквально всеми. Ещё бы! Развод с первой супругой, актрисой Эми Ирвинг, обошёлся Спилбергу ровно в 100 миллионов долларов. Зато со второй женой, звездой «Индианы Джонса» Кейт Кэпшоу, ему явно повезло. Они вот уже почти 30 лет вместе. Воспитали семерых детей и, кажется, по-прежнему счастливы. А ещё у Спилберга есть две крестные дочери. Знаете, кто? Никогда не догадаетесь. Дрю Бэрримор и Гвинет Пэлтроу! Однажды, когда Дрю снялась обнажённой для обложки журнала Playboy, Спилберг отправил ей по почте одеяло и короткую записку с одним лишь словом «Прикройся!»…

А ещё его поклонники долго спорили, кто чаще всего снимается в фильмах Спилберга. Называли имена Тома Хэнкса, Харрисона Форда. Нет, нет и ещё раз нет. Чаще всего в своих фильмах Стивен снимал любимую собаку — коккер-спаниеля Элмера!

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.