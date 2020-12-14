20 декабря 2020

На пресс-конференции, проходившей накануне Нового, 1970-го, года, журналисты пристали к премьер-министру Израиля Голде Меир (кстати, родившейся в Киеве) с вопросом, что ожидает мир в наступающем году. Премьер-министр в привычной для нее манере пошутила: «Я ведь не пророк. Спросите об этом лучше у Геллера…» Кто же он такой этот Ури Геллер, человек, к которому Голда Меир отправила назойливых журналистов? Давайте поговорим об этом сегодня. Тем более, что именно сегодня Ури Геллер отмечает свой 74-й день рождения.

Как его только не называли! И популярным экстрасенсом, и знаменитым фокусником, и таинственным мистификатором, и даже «ложковым королём». Почему «ложковым королём», спросите вы? Да потому что известность пришла к Геллеру после того, как он начал выступать перед публикой и в телеэфирах с номером, которым в своё время прославился английский фокусник Дэвид Берглас. Правда, в отличие от Бергласа Геллер не только гнул ложки в больших количествах, а ещё и заставлял останавливаться или безумно крутиться стрелки часов, угадывать, какие картинки изображены на листках в заклеенных конвертах. Кстати, с часами и с ложками у Геллера вообще отношения были особые. Это именно ему удалось силой мысли остановить знаменитые лондонские часы Биг-Бен. И это именно ему удалось собрать 5-тысячную коллекцию согнутых им же ложек (включая ложки, которыми пользовались Уинстон Черчилль, Джон Леннон и Джон Кеннеди), а затем украсить этими ложками большой «кадиллак», приобретенный им в 1975 году.

Необычный дар у маленького Ури, родившегося 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве, проявился в шестилетнем возрасте. Причём, проявился самым неожиданным образом. Однажды, когда его мама вернулась домой из гостей, где с подругами играла в карты на деньги, маленький Ури посмотрел на неё и назвал точную (до шекеля!) сумму, которую она проиграла. Потом во время обеда в ресторане, куда Ури пришёл с родителями, ложка, которой он ел суп, внезапно разломилась надвое, а ложки и вилки у людей за соседними столиками, вдруг тоже начали гнуться. Одно время обеспокоенные родители мальчика, научившегося списывать на школьных уроках правильные ответы, угадывая мысли отличников, даже подумывали отвести его к психиатру. Но затем смирились с надеждой на то, что этот странный талант поможет их сыну зарабатывать на хлеб с маслом.

Пик славы Ури Геллера пришёлся на годы его сотрудничества с известным американским исследователем паранормальных явлений Андреа Пухаришем. Во время сеанса гипноза Ури рассказал ему, как в одном из парков Тель-Авива он в 3-летнем возрасте словно «искупался» в лучах яркого шарообразного предмета, зависшего над его головой. Рассказ находившегося в трансе Геллера, по словам Пухариша, прервал какой-то «неземной и как будто металлический» голос, произнесший всего несколько слов: «Он избранный и обладает огромной силой…» Вместе с Пухаришем Ури Геллер объехал с гастролями многие страны — Испанию, Японию, Австралию, Новую Зеландию. Его выступления по телевидению с предсказаниями событий, многие из которых потом действительно сбывались, вызывали жаркие споры среди экспертов и любителей непознанного. Однако, несмотря на ряд попыток изобличить Геллера в обмане, никто сделать этого так и не смог.

Сейчас Ури редко появляется на публике. Живя постоянно в Великобритании, он большую часть своего времени посвящает литературному творчеству, опубликовав за последние годы 16 книг…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.