21 декабря 2020

Однажды в Стране Восходящего Солнца, как порой называют Японию, к власти пришёл молодой и не очень опытный правитель. Он мог бы править государством так, как ему того хотелось бы. И никто не посмел бы ни в чем его упрекнуть. Но поскольку не обладавший большим жизненным опытом император сознавал всю степень ответственности, взвалившейся на его плечи, он не стал идти к цели путём проб и ошибок. Он призвал к себе в советники не таких же, как он сам, не познавших глубин жизни друзей своего детства и знакомых участников оставшихся в прошлом юношеских забав. Он, заботясь о процветании своей страны и граждан, в ней проживавших, призвал в советники нескольких мудрецов. Он не спрашивал их о том, любят они его или нет. Ведь их ответ был бы и так очевидным. Его не смущало то, что некоторые из них происходили из семей, которых его отец, ушедший в мир иной император, не очень жаловал своим вниманием. Ведь не это было главным в определении пути, которым он собирался следовать для достижения успеха.

Самым важным для него было понимание того, как можно было этого добиться.

Выслушав каждого из мудрецов, молодой император особенно запомнил совет старейшего из них. И звучал этот совет так:

- Если ты намерен привести в порядок страну, начни с наведения порядка в провинциях. Если ты хочешь навести порядок в провинциях, то сначала наведи порядок в городах. Если ты собираешься навести порядок в городах, для начала попробуй навести порядок в семьях. Если ты готов навести порядок в семьях, начни это делать со своей семьи. А если ты хочешь, чтобы в твоей семье всё было хорошо, тогда разберись в самом себе…

Я не спрашиваю, где те мудрецы, которые были бы готовы наставлять на путь истинный людей, приходящих к власти в нашей стране. В любом народе всегда найдётся необходимое количество старейшин, способных популярно обьяснить правителю, в каком направлении нужно двигаться и какими методами достигать поставленной цели. Я задаюсь вопросом: когда у нас, наконец, появится правитель, способный к ним прислушаться?..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.