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«Жесть с поездкой нардепа СН Шевченко в Беларусь продолжается»

11:32 22 декабря 2020
Евгений Шевченко и Савиных

«Слуга народа» Евгений Шевченко, находящийся в Беларуси, писал, что в Минске «хорошие люди и прекрасные дороги», а вот протестующих нет, что журналистка Кристина Бердинских назвала «сюром». Вскоре Шевченко сообщил, что встречался в Минске с местными политиками…

«Жесть с поездкой нардепа из «Слуги народа» Шевченко в Беларусь продолжается, — пишет Бердинских в соцсетях. — Я думаю, что президентской фракции «Слуга народа» надо как-то очень срочно объяснить своему депутату, что такое официальная позиция государства.

Когда Верховная Рада, президент, глава Министерства иностранных дел не признают белорусские выборы, встречаться с официальными лицами, прикрываясь флагом Украины, — это уже не просто личное мнение отдельного украинского депутата".

Свой пост журналистка иллюстрирует фото со странички «слуги народа» в соцсетях, на котором он встречается с «главой комисси по международным отношениям Национального Собрания Республики Беларусь Савиных А.В.» — на столе возле них установлены госфлаги Украины и Беларуси.

Фото из Telegram Евгения Шевченко.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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